W 2022 roku produkcja zwierzęca w Chinach odnotowała znaczne wzrosty. Bieżący rok również zapowiada się dobrze.

Jak wynika z danych Chińskiego Państwowego Biura Statystycznego (CPBS) w 2022 roku produkcja trzody chlewnej była stabilna, a podaż drobiu, jaj i mleka była wystarczająca.

Ceny produktów pochodzenia zwierzęcego także cechowały się stabilnością mimo wahań rynkowych spowodowanych czynnikami wewnętrznymi (polityka Zero Covid, lokalne susze, powodzie) jak i zewnętrznymi (np. agresja Rosji na Ukrainę, zaburzenia w łańcuchach dostaw).

W 2022 roku w Chinach wieprzowiny, wołowiny, baraniny i mięsa drobiowego wyprodukowano łącznie 92,27 mln ton, co w porównaniu z 2021 rokiem stanowi wzrost o 3,39 mln ton (+3,8%).

Dynamiczny wzrost produkcji trzody

Na koniec 2022 roku pogłowie świń w Chinach wyniosło 452,56 mln sztuk, co w ujęciu rok do roku było więcej o 3,33 mln sztuk, a w ujęciu procentowym więcej o +0,7%. Z kolei populacja macior była większa wyniosła 43,9 mln sztuk, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym było więcej o 620 tys. sztuk (wzrost o +1,4%).