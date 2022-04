Trzy działania dla ratowania i przetrwania polskiej hodowli świń

Hodowcy trzody chlewnej wskazują na kluczowe elementy wsparcia, sprawy najprostsze i możliwe do szybkiej realizacji przez resort rolnictwa. Te trzy główne działania przedstawia Polski Związek Niezależnych Producentów Świń, zdaniem praktyków mogłyby dać szansę na utrzymanie stad, które są zdziesiątkowane po wielomiesięcznym kryzysie w branży świń i nadal muszą funkcjonować przy bardzo wysokich kosztach produkcji.

Pomimo tego, że ceny w skupach świń wzrosły i gdzieniegdzie osiągają poubojowo nawet ponad 9 zł/kg netto, to nadal nie pozwalają na odrobienie strat, które w ciągu ostatniego 1,5 roku ponieśli hodowcy. Powodem są horrendalne ceny pasz i komponentów paszowych.

Nowo powstały Związek Niezależnych Producentów Świń, w którym zrzeszają się hodowcy świń funkcjonujący na tzw. wolnym rynku, wskazuje na trzy kluczowe działania, które powinny być dziś kontynuowane aby wspomóc przetrwanie krajowych gospodarstw trzody chlewnej.

Wśród nich znajdują się kontynuacja dopłat do loch, wyrównania dochodu w strefach ASF, czy kwestie dobrostanowe.

Wydłużenie pomocy dotyczącej dopłat do loch

Hodowcy wskazują na konieczność wydłużenia dopłat do loch o dwa miesiące. - Kontynuacja programu dopłat 1000 zł do lochy za prosięta urodzone do końca maja. Tylko wydłużenie pomocy może zahamować postępujący spadek pogłowia loch przy obecnie rekordowo wysokich kosztach produkcji - czytamy w piśmie.

- Pomoc 1000 zł do lochy uratowała istniejące gospodarstwa, ale nie wierzę, że to skłoniło kogoś do zmiany decyzji o likwidacji produkcji, jeśli już ktoś się na to zdecydował - mówi Bogusław Prałat prezes ZNPŚ w rozmowie z redakcją farmer.pl.

Przedłużenie programu wyrównania dochodu w strefach ASF

- Sam znajduje się w czerwonej strefie ASF, więc znam ten system. Nie jest na pewno idealny ale w większości przypadków rekompensował te różnice ceny. Pamiętajmy, że to nie jest wina rolnika, że jest w strefie ASF. Problemem jest to, że przy tym wyrównaniu były różne momenty w cenie np. tylko 30-40 gr różnicy, a np. ja sam sprzedawałem przez ponad 3 miesiące taniej świnie o 1,2 zł/kg niż cena oferowana poza strefą. Dziś, nadal będąc w strefie, sprzedaję cało samochodowe partie 70 gr taniej/kg niż rolnicy spoza strefy - wyjaśnia Bogusław Prałat.

Związek proponuje - Przedłużenie programu wyrównania dochodu w strefach ASF o pierwszy kwartał 2022 roku oraz opracowanie nowego programu, który obowiązywałby od drugiego kwartału br. Obecna formuła, bazująca jedynie na kwocie przychodu, nie jest w stanie wykazać strat w stosunku do lat poprzedzających. Wszystko dlatego, że porównując obecną cenę do poprzednich kwartałów, hodowcy będą na plusie. Przy wysokich kosztach produkcji, tacy hodowcy będą ponosić dużą stratę, której nie będzie widać w porównaniu cen do lat ubiegłych, ponieważ wówczas stawki w skupach ale i koszty produkcji były na zupełnie innym poziomie - czytamy w piśmie.

- Dlatego proponujemy, aby ten pierwszy kwartał 2022 r. przedłużyć na starych zasadach. Natomiast przyszłe kwartały również objąć taką rekompensatą, ponieważ kolejny sezon ognisk ASF jest przed nami, nie wiemy gdzie i w jakim stopniu wystąpi choroba, a hodowcy nadal będą ponosić straty. Jednak ceny skupu, ale i koszty produkcji mocno się zmieniły, co powinno być uwzględnione w nowym wyliczeniu wyrównania. Ten program nie jest pomocą, to jest rekompensata za ASF, bo jest to choroba zwalczana z urzędu. Rolnicy w strefie III nie są wini, że kilka lub kilkanaście kilometrów od nich wystąpiła choroba – podkreśla Bogusław Prałat, prezes ZNPŚ.

Jak czytamy w postulatach Związku - Rolnicy bez realnego wyrównania cen rolnicy będą bankrutować i przechodzić na tucz kontraktowy lub celowo wprowadzać do stada ASF, aby szybko zakończyć produkcję i otrzymać odszkodowanie.

Zmiany w dobrostanie świń

Kolejny wskazany element wsparcia branży świń to zmiany w programie dobrostanowym, umożliwiające otrzymanie dopłaty do tuczników utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu dla zwierząt, które nie pochodzą od tzw. loch dobrostanowych.

- Chodzi o modyfikację, czyli wprowadzenie programu „dobrostan warchlaków” i ewentualne połączenie go z dobrostanem tuczników. Daliśmy taką propozycję by rozgraniczyć lochy od tuczu i połączyć tucz z dobrostanem warchlaków. Nie jesteśmy w stanie przy dzisiejszych kosztach, przerobić porodówki. Z całym szacunkiem ale dopłata 330 zł do lochy to również za mała kwota, by takie przeróbki robić. Natomiast, jeśli oddzielimy lochy od tuczu, wprowadzimy dobrostan warchlaków utrzymywanych na większej powierzchni, to będziemy produkować lepszą wieprzowinę, a rolnicy będą mieli zagwarantowaną dopłatę do takiego działania. Na trzodę chlewną idą małe pieniądze do dobrostanu, bo warunki do spełnienia są praktycznie niemożliwe lub bardzo kosztowne. Chlewnie, które tuczą w końcu miałyby szansę na dopłatę i to skłaniałoby ich do zakupu warchlaków od hodowców, którzy w ten sposób je utrzymują - wyjaśnia Prałat.

Zapobiegać ASF

Poza tymi trzema formami wsparcia dotyczącymi kwestii finansowych, Związek podkreśla, że powinno się położyć nacisk na stałą i skuteczną realizację redukcji populacji dzików w Polsce, ze względu na ciągłe zagrożenie ASF.

Według ZNPŚ celem powinno być zwiększenie liczby polowań oraz zdecydowana redukcja pogłowia dzików jako głównego wektora przenoszenia ASF.