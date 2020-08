Trzy nowe ogniska ASF. To już dramat dla tego regionu Polski

Niestety, tegoroczny „sezon na ogniska ASF” wydaje się nie mieć końca. GIW oznaczył na mapie Polski kolejne trzy ogniska ASF. Ponownie w tegorocznym zagłębiu tej choroby, jakim stała się południowa Lubelszczyzna.

Potwierdzono już 55 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce od początku 2020 r.

Główny Inspektorat Weterynarii oznaczył 54. i 55. ognisko ASF, odpowiednio na terenie gminy Frampol w pow. biłgorajskim oraz w sąsiedniej gminie Radecznica, należącej do powiatu zamojskiego.

Niestety są to już kolejne ogniska w tych gminach. Dla gm. Frampol to już szóste ognisko w ostatnich tygodniach, z kolei w gm. Radecznica – siódme. W historii zwalczania choroby w Polsce, nie było jeszcze sytuacji, by ogniska tak licznie występowały w pojedynczych gminach.

Nieco na północ województwa, potwierdzono również kolejne ognisko (53.) w powiecie lubartowskim, tym razem w gminie Firlej, sąsiadującej z gm. Michów, gdzie od 3-7 sierpnia br. wystąpiły już cztery ogniska ASF. Obecne ognisko, od wcześniejszych zdarzeń dzieli zaledwie kilka kilometrów.

GIW nie podał jeszcze liczby utrzymywanych świń w oznaczonych stadach.

Przypomnijmy, że od początku roku, w 52 gospodarstwach, w których wykryto chorobę, padło lub zostało zlikwidowanych: 44 456 świń.

Spośród 52 ognisk ASF, które wystąpiły na terenie Polski do dnia 17 sierpnia br.:

- 16 z nich odnotowano w stadach liczących do 10 świń,

- 20 ognisk w stadach liczących od 11 do 50 świń,

- 5 ognisk w stadach liczących od 51 do 100 świń,

- 5 ognisk w stadach liczących od 101 do 1000 świń,

- 6 ognisk w stadach liczących 1001 i więcej świń.