Tusze dzika bez VAT

Zmiany stawek VAT objęły również tusze dzika. VAT na tusze spadł z 5 proc. do 0 proc. i dotyczy – towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Tusze zwierząt są wykazane w CN kod 02.

Ustawa o VAT, która jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 weszła w życie 1 lutego br.

Wśród produktów spożywczych opodatkowane stawką 5 proc. VAT spada do zera, obejmuje m.in. takie produkty spożywcze, jak: mięso i ryby oraz ich przetwory, produkty mleczarskie, napoje mleczne (np. mleka roślinne), warzywa i owoce i ich przetwory, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego.

W tej grupie znalazły się również tusze dzicze. Jak przypomina Polski Związek Łowiecki - Obniżone stawki obowiązują w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. Stawka VAT na tusze spadł z 5% do 0 % i dotyczy – towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Tusze zwierząt są wykazane w CN kod 02.