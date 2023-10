Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) w pierwszych siedmiu miesiącach tego roku ubito o około 9 proc. mniej świń niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Mniej ubojów, mniej wieprzowiny

Oznacza to, że stałe zmniejszanie się pogłowia świń jest w dalszym ciągu wyraźnie widoczne w danych liczbowych dotyczących uboju. W pierwszych siedmiu miesiącach roku ubój trzody chlewnej w Niemczech kontynuował tendencję spadkową.

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego od stycznia do lipca 2023 r. w rzeźniach komercyjnych w Niemczech ubito 25,1 mln świń, czyli o 8,9 proc. mniej sztuk niż w tym samym okresie ubiegłego roku (27,6 mln). Ilość produkowanej wieprzowiny również stale spada. W pierwszych siedmiu miesiącach br., przy 2,4 mln ton, wyprodukowano o 9,0 proc. mniej wieprzowiny niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (- 235 702 ton).

Więcej ubojów świń importowanych

Znacząco wzrósł za to ubój importowanych świń Liczba zwierząt pochodzenia krajowego poddanych ubojowi w okresie od stycznia do lipca 2023 r., przy liczbie 24,2 mln świń, spadła o 9,7 proc. (poprzedni rok: 26,8 mln). Ubito 860 905 świń obcego pochodzenia, co stanowi wzrost o 23,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w którym ubito 698 230 świń pochodzących z zagranicy. Udział świń obcego pochodzenia w ogólnej liczbie ubitych świń wyniósł 3,4 proc. (w analogicznym okresie ubiegłego roku: 2,5 proc.).

Krajowa podaż trzody rzeźnej znacząco spada

Główną przyczyną zmniejszenia produkcji trzody chlewnej jest gwałtowny spadek pogłowia świń w Niemczech. Pogłowie utrzymywanej trzody chlewnej gwałtownie spadło, zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat, co wyraźnie pokazały wyniki spisu żywca z maja 2023 roku. Mimo, że hodowla trzody chlewnej znów stała się opłacalna, fala wycofywania się z produkcji trwa nadal, głównie ze względu na ciągły brak bezpieczeństwa planowania i perspektyw dla gospodarstw.