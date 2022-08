Eksporterzy wieprzowiny z Unii Europejskiej byli w stanie w pierwszej połowie 2022 roku sprzedawać na rynku światowym zauważalnie mniej towarów niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, a także musieli pogodzić się ze znacznymi stratami przychodów.

Eksport spadł o 23 proc.

Jak wynika ze wstępnych danych Komisji Europejskiej, w porównaniu do okresu od stycznia do czerwca 2021 roku wolumen eksportu wieprzowiny wraz z produktami ubocznymi spadł o 787,5 tys. ton, czyli o 23 proc. do 2,60 mln ton.

Przychody ze sprzedaży z krajów trzecich wyniosły 6,32 mld euro i były o 1,67 mld euro, czyli o 21 proc. niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Mimo słabego wyniku był to nadal trzeci najlepszy wynik półroczny wszechczasów.

Sprzedaż do Chin i Hongkongu gwałtownie spadła

Spadek eksportu wynikał niemal wyłącznie ze spadku zakupów w Chinach i Hongkongu. Ilość wieprzowiny eksportowanej do ChRL spadła o ponad milion ton lub 60 proc. do zaledwie 676 tys. ton. Gwałtowny wzrost produkcji krajowej i blokady związane z pandemią koronawirusa doprowadziły do ​​obniżenia chińskich potrzeb importowych w pierwszej połowie roku, co odczuwali również inni wielcy eksporterzy, tacy jak Brazylia i USA.

W międzyczasie na rynku pojawiają się doniesienia, że ​​coraz więcej zapytań o zakupy napływa z Chin, gdzie ceny krajowe wyraźnie wzrosły, ponieważ podaż świń nie jest już tak obfita.

Według KE, wywóz wieprzowiny do Hongkongu spadł o 63 proc. do 39,9 tys. ton w porównaniu z pierwszą połową 2021 r., a wywóz do Wietnamu o prawie 58 proc. do 37,660 tys. ton.

Wzrost eksportu do Malezji, Tajwanu i Australii

Jednak prawie wszystkie inne kraje kupiły więcej wieprzowiny w UE. Dostawy na Filipiny wzrosły o 37 proc. do 253,4 tys. ton, a do Japonii o 45 proc. do 246,9 tys. ton. Wolumen wysyłany do Korei Południowej wzrósł nawet o prawie dwie trzecie do 184,850 tys. ton. Wysokie ceny wieprzowiny w USA i wyższy kurs dolara sprawiły, że wieprzowina z UE stała się bardziej przystępna cenowo w krajach azjatyckich, zwłaszcza, że podaż jej była wyższa ze względu na niższe dostawy z UE do Chin.

W ujęciu procentowym najbardziej wzrósł eksport do Malezji o 137 proc. do 20,8 tys. ton oraz do Tajwanu o 127 proc. do 51,2 tys. ton. Sprzedaż w Australii również szła bardzo dobrze, ze wzrostem o 73 proc. do prawie 90 tys. ton.