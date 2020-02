UE: Pogłowie świń niewiele zmieniło się

Mimo, że pogłowie świń liczone w poszczególnych krajach UE w listopadzie lub grudniu niewiele zmieniło się w ciągu roku, to świń jest mniej w Niemczech a więcej w Danii i Polsce.

Wstępne dane Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat) pozwalają stwierdzić, że populacja świń w UE spadła o 658 tys. zwierząt, czyli o 0,6 procent, do 115,79 milionów.

Prócz Słowacji i Estonii brakuje również danych liczbowych dotyczących Hiszpanii, jako kraju najbardziej zasobnego w UE. Jeżeli wzrost pogłowia w poprzednich latach trwał tam nadal, ogólny wynik dla UE powinien być zbliżony do poziomu z poprzedniego roku.

To samo dotyczy populacji macior hodowlanych, która zgodnie z aktualnymi danymi zmniejszyła się jedynie o 33 tys. zwierząt lub o 0,4 procent w porównaniu do grudnia 2018 r. osiągając 9,17 miliona sztuk.

Oprócz dość stabilnego pogłowia świń we Włoszech, Austrii i Holandii liczba zwierząt trzymanych w Danii wzrosła po raz pierwszy od dłuższego czasu, o 0,7 procent do 12,73 miliona.

W Polsce i Wielkiej Brytanii na farmach trzody chlewnej było o 1,7 procent więcej zwierząt niż w roku poprzednim. Relatywnie największy wzrost świń pogłowia odnotowano w Szwecji o 4,5 procent do 1,48 miliona i o 5,6 procent do 1,61 miliona zwierząt w Irlandii.

Jednak w ośmiu z 25 zarejestrowanych krajów liczba świń w końcu 2019 r. była niższa niż w poprzednim roku. Niemcy odnotowały spadek pogłowia o 519 tys. zwierząt lub 2 procent do 25,93 miliona świń.

Populacja świń w Belgii spadła o również 2 procent do 6,09 miliona sztuk. Francja zanotowała spadek o 1,5 procent do 13,51 miliona zwierząt. Węgry i Bułgaria, które dotknięte afrykańskim pomorem świń (ASF), wykazały najwyższe wskaźniki spadku pogłowia odpowiednio o 8,3 procent do 2,63 miliona i o 24,9 procent do 492 000 świń.