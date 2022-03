UE: Rekordowe uboje świń w 2021 r.

Dane dotyczące uboju i produkcji wieprzowiny w UE osiągnęły nowy rekord w 2021 r. Podczas gdy Hiszpania nadal przoduje, Dania odnotowała najwyższy wzrost uboju świń.

Liczba ubojów w UE osiągnęła rekordowy poziom

Według wstępnych danych Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostatu) w 2021 r. producenci mięsa w 27 państwach członkowskich ubili łącznie 249,7 mln świń, wśród nich było o 4,42 mln sztuk, czyli o 1,8 proc. więcej niż w poprzednim roku i więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

Produkcja wieprzowiny w UE wyniosła 23,41 mln ton, co oznacza wzrost o 381,370 tys. ton lub 1,7 proc. rok do roku. Był to również nowy rekordowy poziom.

Ubój w Danii rośnie

Hiszpania była w stanie umocnić swoją wiodącą pozycję, jako najważniejszy kraj producencki w UE. Tam liczba ubojów trzody chlewnej wzrosła o 2,37 mln sztuk lub 4,2 proc. do 58,50 mln sztuk w porównaniu do 2020 r.

Według Eurostatu w Danii nastąpił jeszcze wyższy wzrost o 7,2 proc. do 18,53 mln zwierząt.

Belgia i Holandia również odnotowały ponadprzeciętny wzrost uboju trzody chlewnej, odpowiednio o 3,9 proc. do 11,59 mln i 3,4 proc. do 17,24 mln.

Wstrzymanie eksportu prosiąt i świń na ubój, zwłaszcza do Niemiec, spowodowało, że więcej zwierząt było tuczonych i ubijanych w krajach dotychczas eksportujących.

Malejąca liczba ubojów w Niemczech

Z kolei w Niemczech liczba ubitych świń spadła o 1,54 mln lub 2,9 proc. do 51,78 mln. Produkcja wieprzowiny również spadła o 2,9 proc. do 4,97 mln ton..

Niskie ceny świń – w połączeniu z wysokimi kosztami paszy – doprowadziły do ​​zmniejszenia stada o 4,3 mln świń lub 3,0 proc. rok do roku do końca 2021 roku. Stado loch, podstawa przyszłej produkcji, zostało zredukowane o 3,6 proc. do zaledwie 10,85 mln zwierząt.

Tylko trzy państwa bałtyckie i Rumunia odnotowały spadek liczby zwierząt poddanych ubojowi we UE. W bieżącym roku analitycy spodziewają się spadku produkcji trzody chlewnej w UE.