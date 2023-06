Eksport brazylijskiej wieprzowiny znacznie wzrósł w tym roku i może osiągnąć rekordowy poziom w 2023 r.

Szansa na pobicie rekordu z 2021 r.

Po tym, jak eksport do Chin zmniejszył się w zeszłym roku, Brazylia była w stanie zwiększyć dostawy wieprzowiny do Chin i otworzyć nowe rynki, takie jak Meksyk.

Jak donosi Animal Protein Association (ABPA), od stycznia do maja sprzedano klientom zagranicznym łącznie 481 100 ton brazylijskiej wieprzowiny, w tym produktów przetworzonych z Brazylii; ton, czyli o 64,5 tys. ton, czyli o 15,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dochody z eksportu wykazały jeszcze większą dynamikę wzrostu, bo o 28,2 proc. do 1,15 mld dolarów lub 1,07 mld euro. Jak dotąd rok 2021 był rekordowym rokiem dla brazylijskiego handlu wieprzowiną z wolumenem eksportu wynoszącym 1,14 miliona ton i przychodami w wysokości 2,64 mld dolarów lub 2,45 mld euro. Dotychczasowe dane sugerują, że rekord padnie w 2023 r.

Wzrost eksportu do Chin

Podczas gdy Unia Europejska traci udział w rynku światowym z powodu ograniczonej podaży trzody chlewnej i wysokich cen mięsa, USA i Brazylia mogą nadrobić straty rosnącą produkcją i konkurencyjnymi cenami. Dostawy wieprzowiny z Brazylii do głównego klienta w Chinach wzrosły w porównaniu z pierwszymi pięcioma miesiącami 2022 r. o ponad jedną piątą do 176 200 ton. W ubiegłym roku zaś spadły o 13,8 proc.

Dostawcy z USA mogą również odzyskać utracony grunt w ChRL w 2022 roku, ich eksport wieprzowiny od stycznia do kwietnia w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku wzrósł o 31,0 proc. do 179 300 ton.

Brazylia zdobywa nowe rynki

Brazylia była w stanie sprzedać więcej wieprzowiny nie tylko do Chin, ale także do innych krajów. Dostawy do Hongkongu wzrosły o 21,1 proc. do 51 300 ton, na Filipiny o 17,5 proc. do 38 000 ton, a do Chile o 69,6 proc. do 34 200 ton.

Według ABPA, pomimo znacznego wzrostu eksportu do Chin, udział tego kraju w eksporcie ogółem się zmniejszył. Świadczy to o sukcesie brazylijskiej polityki dywersyfikacji rynku, w tym zdolności do wejścia w krótkim okresie na nowe rynki. Brazylia od niedawna może sprzedawać wieprzowinę do Meksyku, trzeciego co do wielkości importera na świecie.