Bruksela ponownie rozważa plany zaostrzenia dobrostanu, głownie z powodu, że proponowane zmiany mogą zwiększyć koszty żywności – donosi Financial Times.

Jak czytamy w artykule, Unia rozważa rezygnację z planów nałożenia przepisów mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt w rolnictwie w związku z obawami dotyczącymi wpływu, jaki może to mieć na wzrost cen żywności.

Winna wojna na Ukrainie

Wcześniej KE obiecała podjąć działania po naciskach opinii publicznej, aby położyć kres takim praktykom, chów klatkowy, zabijanie jednodniowych piskląt oraz sprzedaż i produkcja futer. Jednak obawy, że proponowane zmiany mogą zwiększyć koszty żywności, które gwałtownie wzrosły po zeszłorocznej inwazji Rosji na Ukrainę, skłoniły Brukselę do ponownego rozważenia planów.

Trzej urzędnicy UE znający tę sprawę stwierdzili, że Komisja całkowicie odrzuciła te propozycje – łącznie z wprowadzeniem prawa dotyczącego zrównoważonej produkcji żywności, którego celem jest zwiększenie produkcji zielonej żywności w całej UE. Inny urzędnik powiedział jednak, że Komisja dokonuje przeglądu planu dotyczącego dobrostanu zwierząt i zaproponuje jego uproszczoną wersję.

Zmiany zwiększyłyby koszty żywności

Z projektu oceny wpływu Komisji dotyczącego propozycji w zakresie dobrostanu zwierząt, do którego dotarł Financial Times, wynika, że koszty rolników mogą wzrosnąć średnio o około 15 procent, co może skutkować wyższymi cenami dla konsumentów i wzrostem importu. Zakaz zabijania jednodniowych piskląt płci męskiej oznaczałby wzrost ceny tuzina jaj o 60 centów. Zgodnie z projektem powiększenie powierzchni, w której trzymane są zwierzęta, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami o 12 centów.

KE zrewiduje przepisy

Komisja stwierdziła, że nadal jest zdecydowana dokonać w tym roku przeglądu przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

„Obecnie trwają prace przygotowawcze nad przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt utrzymywanych i hodowanych ze względów ekonomicznych” – stwierdzono.

Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca, powiedział Financial Times, że może poprzeć wiele zmian, pod warunkiem że otrzymają pomoc finansową na ich wdrożenie i jeśli importowane mięso będzie podlegało tym samym standardom. W efekcie doprowadziłoby to do zakazu importu od wielu partnerów handlowych, takich jak Brazylia, Ukraina i Tajlandia. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiłby się także komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis. Pesonen powiedział też, że rolnicy będą potrzebowali czasu na dostosowanie się, jeśli UE będzie naciskać.

W piątek Copa-Cogeca przestrzegła przed „rosnącym dystansem między Brukselą a obszarami wiejskimi” i potępiła „podejście karne, które nie mówi o konkretnych rozwiązaniach, czynnikach umożliwiających i wykonalności finansowej”.

Zobowiązanie UE do działań na rzecz dobrostanu zwierząt było wynikiem petycji zatytułowanej „Koniec epoki klatkowej” którą w 2020 r. podpisało 1,4 mln osób, a także drugiej, mającej na celu zaprzestanie hodowli zwierząt na futra, którą popiera 1,5 mln osób.