Od stycznia do września br. Ukraina sprowadziła ponad dwukrotne więcej wieprzowiny niż przed rokiem; Fot. Shutterstock

Od stycznia do września br. Ukraina sprowadziła z UE ponad dwukrotnie więcej wieprzowiny niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W szczególności straty wojenne w krajowej produkcji doprowadziły do ​​​​większego importu.

Rosyjska wojna agresywna doprowadziła do zauważalnych strat produkcyjnych w ukraińskim przemyśle przetwórczym, w tym trzody chlewnej. Część zakładów produkcyjnych znajduje się na wschodzie kraju okupowanego przez Rosję, rakiety zniszczyły budynki inwentarskie i zabiły zwierzęta, ucierpiała logistyka, a ostatnio przerwy w dostawie prądu doprowadziły też do ​​zakłóceń w produkcji. Szacuje się, że w wyniku wojny zginęło około 100 000 świń. Wicedyrektor departamentu rozwoju rolnictwa w kijowskim Ministerstwie Rolnictwa Olena Dadus poinformowała w połowie listopada, że wojna spowodowała straty produkcyjne w hodowli zwierząt średnio na poziomie 15 proc.

Import wieprzowiny z UE wzrósł ponad dwukrotnie

W celu złagodzenia powstałego deficytu zwiększono import mięsa wieprzowego. Według Konfederacji Duńskiego Przemysłu Rolno-Spożywczego (L&F), na podstawie statystyk handlu zagranicznego, import schłodzonej i mrożonej wieprzowiny na Ukrainę od stycznia do września 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrósł o prawie 58 proc. do 40 750 ton. Komisja Europejska używając nieco innych danych zgłosiła nawet wzrost eksportu świeżej i mrożonej wieprzowiny z UE na Ukrainę w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2021 r. o 75 proc. do 39 200 ton,. Głównymi dostawcami wieprzowiny na Ukrainę były Dania, Holandia, Polska i Belgia.

Wielkość importu jednak spada pod koniec roku

Według Stowarzyszenia Hodowców Trzody Chlewnej na Ukrainie, import wieprzowiny ponownie wyraźnie spadł w październiku i listopadzie. Stowarzyszenie przypisało to spadkowi krajowych cen trzody chlewnej i wieprzowiny, co sprawiło, że import stał się mniej atrakcyjny. Według informacji związku import w pierwszych jedenastu miesiącach tego roku wyniósł 46,3 tys. ton, co oznaczałoby wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.