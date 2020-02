Ukraina potrzebuje wsparcia w walce z ASF

Przewodniczący zarządu ukraińskiego agroholdingu KSG Agro Siergiej Kasjanow wezwał państwa europejskie do współpracy z Ukraińcami przeciwko ASF, w szczególności do pomocy we wprowadzeniu odpowiednich odszkodowań na Ukrainie. Propozycja padła podczas dyskusji panelowej na Forum Europa-Ukraina, które odbyło się w dniach 4-5 lutego w polskim Rzeszowie.

- ASF jest wspólnym problemem, wirus nie zna granic państwowych. Teraz na Ukrainie jest tak, że bez możliwości uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego drobni rolnicy ukrywają przypadki infekcji. Jestem pewien, że z pomocą europejskich kolegów, w szczególności polskich, ten problem może zostać rozwiązany — mówił Kasjanow.

Ponadto prezes KSG Agro zwrócił uwagę na perspektywy wspólnej ekspansji na rynki Afryki i Bliskiego Wschodu.

- Teraz dużo mówi się, że ukraińscy rolnicy są konkurentami dla Europy. Jednak zamiast konkurować lokalnie, moglibyśmy wspólnie wejść na rynki państw trzecich. KSG Agro aktywnie szuka nowych możliwości eksportu i ekspansji biznesowej w Afryce, Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Mamy ludzi i doświadczenie, Europa ma kapitał i technologie. Współpracujmy! — zaproponował Siergiej Kasjanow.

KSG Agro to jeden ze zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności KSG Agro jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).