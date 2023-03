Na Ukrainie pojawiają się oznaki ożywienia rynku trzody chlewnej.

Zawirowania - spowodowane m.in. przerwami w dostawie prądu - trwały miesiącami, teraz na Ukrainie widać oznaki częściowego ożywienia popytu na wieprzowinę.

Trwa odbudowa popytu

Popyt na wieprzowinę na Ukrainie częściowo się odbudowuje. Według Pig Progress i Stowarzyszenia Ukraińskich Hodowców Świń, ostatnie kilka miesięcy upłynęło pod znakiem turbulencji związanych z agresywną wojną Rosji. Na przykład awarie zasilania wielokrotnie zagrażały produkcji.

Obraz zmienił się pod koniec lutego: popyt ze strony kupujących ożył. W związku z tym dynamika cen była dodatnia. Hodowcy trzody chlewnej mogli sprzedawać swoje zwierzęta do rzeźni za 67 do 68 hrywien (równowartość 1,69 do 1,72 euro) za kg. Stowarzyszenie szacuje, że było to o około 5 do 9 centów/kg więcej niż w poprzednim tygodniu.

Trudności ze sprzedażą świń spowodowane przerwami w dostawach prądu

W ostatnich miesiącach ukraińscy hodowcy trzody chlewnej mieli trudności ze sprzedażą swoich świń. Było to częściowo spowodowane przerwami w dostawie prądu spowodowanymi rosyjskimi atakami na infrastrukturę energetyczną Ukrainy.

Awarie zmusiły rzeźnie i zakłady przetwórstwa mięsnego do ograniczonej działalności. Jednak większości firm udało się już stworzyć rezerwowe moce wytwórcze.

W lutym przez kilka tygodni nie było nowych awarii. Ukraińskie Ministerstwo Energii zakłada, że ​​nie będzie kolejnych przerw w dostawie prądu, jeśli nie będzie nowych ataków na infrastrukturę energetyczną. Ukraina jest nawet w stanie stworzyć pewne rezerwy mocy.