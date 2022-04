Ukraińcy wyhodowali nową rasę świń – nazywa się Kadyrov

W Ukrainie wyhodowano nową rasę świń, którą, by zakpić z czeczeńskiego przywódcy, wspierającego rosyjską armię, nazwano "Kadyrov".

Jak donosi "Polska The Times", nowa rasa świń wyhodowana przez ukraińskich hodowców nazwana została "Kadyrov". To złośliwy żart wymierzony w czeczeńskiego przywódcę Ramzana Kadyrowa, który wraz ze swymi żołnierzami wsparł rosyjską armię w inwazji na Ukrainę. Tzw. kadyrowcy oskarżani są o szczególną brutalność i zbrodnie na ludności cywilnej.

Jak czytamy, pierwszy wyhodowany knur nowej rasy miał rudą bródkę i kły, co jego hodowcy skojarzyło się ze znienawidzonym czeczeńskim przywódcą. Knur otrzymał więc "na jego cześć" imię Ramzan. Stąd wziął się też pomysł, by całą rasę nazwać jego nazwiskiem – Kadyrow. Dla muzułmanów świnie to zwierzęta nieczyste, więc pomysł hodowców ma być szczególnie dotkliwym ciosem dla zbrodniarza.

Nowa rasa ukraińskich świń ma dostarczać dobrej jakości mięso i przede wszystkim – dużą ilością słoniny. Obecnie stado liczy jedynie 200 sztuk, ale po rozmnożeniu świnie mają trafić do hodowców w całej Ukrainie i nie tylko. Potem stać się mają kulinarnym rarytasem, ze względu na walory smakowe mięsa.

Rasa powstała w ciągu kilku lat wskutek krzyżowania świni domowej, świni wietnamskiej i dzika. Charakteryzuje się szybkim przyrostami. Mimo dość groźnego wyglądu, świnie są jednak bardzo płochliwe i nie lubią hałasu, co zmusiło hodowcę do wprowadzenia antystresowych rozwiązań w chlewni.