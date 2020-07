Ukraiński agroholding zwiększył sprzedaż świń

KSG Agro, ukraiński agroholding notowany na GPW w Warszawie, w drugim kwartale 2020 roku zwiększył wolumen sprzedaży świń (w UAH) w porównaniu do pierwszego kwartału o 41% — z ponad 63 milionów hrywien do około 89 milionów hrywien. Wolumen wzrósł o 16% — z 18 694 do 21 629 śwń, oraz o 34% w żywej wadze — z 1613 ton do 2165 ton.

- Jak prognozowaliśmy jeszcze na początku kwartału, restrykcje związane z koronawirusem pozytywnie wpłynęły na ukraiński rynek wieprzowiny. Branża hodowli trzody chlewnej stała się jedną z niewielu, które nie odnotowały negatywnej dynamiki produkcji i sprzedaży, w dużej mierze dzięki ograniczeniu importu oraz zwiększeniu popytu w pierwszej fazie kwarantanny. W dniu dzisiejszym wysokiej jakości wieprzowina krajowa nadal cieszy się dużym zapotrzebowaniem na Ukrainie, o czym świadczy również dynamika wzrostu cen — komentuje przewodniczący rady dyrektorów KSG Agro Siergiej Kasjanow.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, spółka skieruje większą część planowanego wolumenu inwestycji w wysokości ponad 25 milionów hrywien (około 1 mln USD) na modernizację (de facto zbudowanie na nowo) tak zwanego “matecznika” czyli chlewni do chowu macior oraz kompleksu do tuczu prosiąt.

Zdaniem prezesa KSG Agro, branża hodowli trzody chlewnej zyskała odporność przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 również dzięki doświadczeniu walki z ASF.

-Nasza branża dzisiaj jest chyba jedyną gałęzią gospodarki, która musi stawić czoła jednocześnie dwóm wirusom. Paradoksalnie, ale gdyby nie wcześniejsze doświadczenie walki z afrykańskim pomorem świń, byłoby nam trudniej dostosować się do nowej, “koronowej” rzeczywistości. KSG Agro, jak i wiele innych firm z branży, od lat ma własny zestaw rygorystycznych środków zwalczania ASF. Dlatego łatwiej nam było dodać do tego “reżimu awaryjnego” dodatkowe środki związane z COVID-19 — komentuje Siergiej Kasjanow .

KSG Agro to jeden z wiodących zintegrowanych pionowo ukraińskich agroholdingów. Głównymi kierunkami działalności grupy jest hodowla trzody chlewnej i produkcja wieprzowiny, a także uprawa roślin. Akcje holdingu są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KSG Agro jest członkiem European Business Association (EBA).