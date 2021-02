UP w Poznaniu będzie szkolił w produkcji prosiąt

Już wkrótce na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rusza pierwsza edycja „Akademii Produkcji Prosiąt” – kursu mającego na celu wykształcenie grona specjalistów wykwalifikowanych w chowie i rozrodzie trzody chlewnej.

Uruchomienie kursu planowane jest w semestrze wiosennym. Będzie on obejmował 100 godzin teoretycznych podczas których omówione zostaną zagadnienia związane między innymi z biologią i genetyką trzody chlewnej, zdrowiem świń, bioasekuracją stad, czy odchowem i żywieniem prosiąt. Do udziału w szkoleniu zaproszono największych krajowych specjalistów w branży. Zajęcia poprowadzą między innymi: prof. Zygmunt Pejsak, dr inż. Tomasz Schwarz (UR w Krakowie), prof. Marek Świtoński, prof. Małgorzata Pomorska-Mól, dr Janusz Wojtczak (UP w Poznaniu), czy dr Marian Porowski (prywatna praktyka weterynaryjna).

Oprócz godzin teoretycznych, program kursu obejmuje również minimum 60 godzin praktyki w warunkach produkcyjnych. Co ważne będzie to praktyka indywidualna, co pozwala na jeszcze lepsze zgłębienie najważniejszych aspektów produkcyjnych. Również zajęcia teoretyczne mają odbyć się w formie bezpośredniej (nie przewidziano wykładów on-line), co ma na celu zapewnienie lepszego kontaktu z prowadzącymi i możliwość bezpośredniej wymiany poglądów.

Realizacja szkolenia zaplanowana jest na 5 weekendowych zjazdów (od piątku do niedzieli), podczas każdego zjazdu realizowane będzie 20 godzin teoretycznych. W kursie udział mogą wziąć absolwenci uczelni wyższych (niekoniecznie kierunków przyrodniczych), a także osoby kwalifikujące się wykształceniem średnim, przy czym w ich przypadku wymagane jest udokumentowanie minimum rocznego doświadczenia w praktyce produkcyjnej. Koszt kursu to 12 tys. zł. netto. O rozpoczęciu naboru Uniwersytet poinformuje na swojej stronie internetowej.