UPEMI apeluje o wsparcie sektora produkcji wieprzowiny

Przedstawiciele Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) zwrócili się do resortu rolnictwa z petycją o pilne działania w celu przeciwdziałania dramatycznej sytuacji na rynku trzody chlewnej w Polsce.

Jak czytamy w petycji wystosowanej przez UPEMI, ostatnie miesiące to czas dramatycznego pogłębiania się kryzysu na rynku trzody chlewnej. W tym czasie z jednej strony odnotowano duży spadek cen żywca, z drugiej zaś gwałtowny wzrost kosztów produkcji. Do tego dochodzi problem ASF - zasięg choroby uległ w ostatnich miesiącach znacznemu rozszerzeniu, kolejne gminy znalazły się w obszarach z ograniczeniami, co z kolei doprowadziło do trudności ze sprzedażą tuczników, oraz znaczącą obniżką cen żywca oferowanych rolnikom ze stref. Do tego dochodzą także ograniczenia zakupu wieprzowiny i produktów wieprzowych wyprodukowanych ze zwierząt pochodzących ze stref, oraz trudności ze sprzedażą wieprzowiny na rynki zewnętrzne. W tym samym czasie do naszego kraju sprowadzane są coraz większe ilości żywca i mięsa za granicy.

Konsekwencją powyższych zjawisk może być trwała i długotrwała zapaść polskiej produkcji trzody chlewnej. Rolnicy którzy dziś likwidują stada prawdopodobnie w przyszłości nie powrócą już do chowu świń. Tym samym Polska jeszcze bardziej uzależni się od importu wieprzowiny. Będzie to miało negatywne skutki nie tylko dla samych rolników, ale również dla zakładów przetwórczych.

W kontekście powyższych zagrożeń, UPEMI apeluje o podjęcie nadzwyczajnych działań, które mają zatrzymać zgubny w skutkach proces wygaszania polskiej produkcji trzody chlewnej. Są to:

Podjęcie przez MRiRW oraz inne organy administracji doraźnych, szybkich działań zapobiegawczych łagodzących kryzys na rynku wieprzowiny W Polsce

Szybkie uruchomienie zakupu mięsa wieprzowego lub wybranych wyrobów z wieprzowiny na rezerwy państwowe w ramach Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - z zastrzeżeniem że mięso to będzie pochodziło od zwierząt urodzonych i tuczonych w Polsce

Wzmocnienie doraźnych działań zapobiegawczych i zwalczających ASF w Polsce, takich jak wzrost wsparcia dla działań bioasekuracynych, wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej i ograniczenia populacji dzików w Polsce

Wystąpienie przez Polskę do KE o szybkie uruchomienie wszystkich możliwych mechanizmów interwencyjnych takich jak uruchomienie dopłat do prywatnego przechowalnictwa, dopłat do skupu świń ze strefy ASF i zrekompensowanie części spadku cen skupu wieprzowiny, zwłaszcza w zakresie skupu ze stref ASF

Stworzenie mechanizmów wsparcia dla realnych możliwości poprawy płynności polskich zakładów w okresie pandemii COVID

Stworzenie (przynajmniej na czas trwania pandemii) mechanizmów zapewniających płynność finansową zakładów przetwórczych w sytuacji długotrwałych opóźnień w odzyskiwaniu należności od odbiorców towarów z powodu ich trudności gospodarczych lub upadku

Opracowanie i wdrożenie przez MRiRW oraz inne organy administracji wieloletniego programu stabilizacji branży wieprzowiny w Polsce poprzez działania:

doraźnie stabilizujące obecną sytuację kryzysową na rynku wieprzowiny

wspierających polskich rolników - hodowców trzody chlewnej i przetwórców wieprzowiny w ich obecnej trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej

w zakresie stworzenia stabilnych rozwiązań prawnych finansowych, organizacyjnych dla odbudowy i rozwoju polskiej branży wieprzowiny

zapewniających w wieloletniej perspektywie równość szans rynkowych w zakresie warunków produkcji, zbytu i eksportu polskiej wieprzowiny w ramach UE

Poniżej publikujemy pełną treść petycji UPEMI do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

UPEMI prosi również o poparcie dla powyższej petycji. Można ją podpisać tutaj.