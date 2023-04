Eksport wieprzowiny w USA wraca na ścieżkę wzrostu w 2023 r. Słaba sprzedaż w Chinach doprowadziła w zeszłym roku do jego spadku, ale obecnie wydaje się, że sytuacja poprawia się. W porównaniu z UE USA, a także Brazylia są bardziej konkurencyjne na chińskim rynku wieprzowiny.

Początek 2023 r.: eksport wzrósł o 12 proc.

Według danych Amerykańskiej Organizacji Eksportu Mięsa (USMEF) w styczniu i lutym za granicę wysłano łącznie 456 500 ton wieprzowiny, w tym produktów przetworzonych. To o 49 150 t, czyli o 12,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrosły również przychody z eksportu o 13,0% proc. do równowartości 1,13 mld euro.

Wzrost popytu na przetwory mięsne

Znaczący wzrost amerykańskiego eksportu przetworów mięsnych, który wzrósł o 37,3% do 95 170 ton w porównaniu z pierwszymi dwoma miesiącami 2022 r., był częściowo odpowiedzialny za pozytywny rozwój sprzedaży. Eksport półtusz i elementów wieprzowych wzrósł o 6,9 proc. do 361,3 tys. ton. Po rekordowych dochodach z eksportu w 2022 r., dynamika eksportu przetworzonego mięsa utrzymuje się w również w 2023 roku, zauważył dyrektor zarządzający USMEF. Wynika to głównie z ożywienia eksportu do Chin, ale popyt rośnie również na rynkach takich jak Meksyk i Filipiny.

Chiński popyt znacznie wzrasta

Podczas gdy eksporterzy wieprzowiny z UE nadal narzekają na spadek sprzedaży do ważnego klienta w Chinach, dostawcy z USA są teraz w stanie osiągnąć znaczne zyski na tym rynku. Dostawy wieprzowiny do ChRL w styczniu i lutym wyniosły łącznie 88 540 ton, czyli o 21 900 ton lub o jedną trzecią więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Odpowiednio przychody z eksportu wzrosły o 27,3 proc do prawie 209 mln euro. Ze względu na niższe ceny skupu tuczników rzeźnych w porównaniu z UE, USA i Brazylia są bardziej konkurencyjne na rynku chińskim.