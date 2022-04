Substancja kandydująca na szczepionkę przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń z USA przeszła ważny test bezpieczeństwa, który jest wymagany między innymi do zatwierdzenia przez organy regulacyjne.





Test jest ważnym kamieniem milowym w serii badań bezpieczeństwa. Tak zwany test powrotu do zjadliwości zapewnia, że ​​osłabiona forma wirusa ASF w szczepionce nie powróci do swojego pierwotnego stanu. Według USDA, wyniki testów wykazały, że kandydatka na szczepionkę nie powraca do normalnej zjadliwości po wstrzyknięciu świniom. Te badania bezpieczeństwa przybliżają tę szczepionkę o krok do dostępności na rynku

Badania bezpieczeństwa są niezbędne, aby uzyskać dopuszczenie do stosowania w Wietnamie i ostatecznie w innych krajach na całym świecie. Jednak przyszłe wykorzystanie komercyjne podlega zatwierdzeniu przez Departament Zdrowia Zwierząt w każdym kraju gdzie szczepionka ma być stosowana.

Mimo, że badania trwają od dawna – jak dotąd w żadnym kraju na świecie nie ma oficjalnie zatwierdzonej szczepionki przeciwko afrykańskiemu pomorowi świń (ASF).