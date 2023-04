Podczas gdy ceny świń rzeźnych w Unii Europejskiej osiągnęły rekordowy poziom, obecnie w USA są one o około jedną czwartą niższe od zeszłorocznego poziomu i nie wystarczają na pokrycie kosztów. Stado trzody chlewnej sjest tylko nieznacznie większe niż w ubiegłym roku.







Populacja świń prawie nie wzrosła

Napięta sytuacja gospodarcza najwyraźniej skłoniła amerykańskich producentów trzody chlewnej do ostrożnego rozwoju pogłowia. Według ministerstwa rolnictwa (USDA), 1 marca 2023 r. hodowano łącznie 72,86 mln świń, czyli tylko o 0,2 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej. W porównaniu z poprzednim badaniem z grudnia 2022 r. populacja zmniejszyła się o 1,54 mln zwierząt, czyli o 2,1 proc., ale miało to również przyczyny sezonowe.

Spadła masa świń rzeźnych

Niewielki wzrost pogłowia ogółem w porównaniu z rokiem poprzednim był głównie zasługą tuczników ciężkich powyżej 81 kg, których liczba wzrosła o 2,1 proc. do 12,73 mln sztuk. Z kolei w przypadku prosiąt, tuczników i tuczników lekkich pogłowie było nieco poniżej poziomu z poprzedniego roku, więc podaż tuczników w II kwartale raczej nie będzie większa niż od kwietnia do czerwca 2022 r. Ostatnio masy ubojowe były znacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku. Jeśli to się utrzyma, produkcja wieprzowiny w USA może umiarkowanie spaść w nadchodzących miesiącach.

Stado loch powiększyło się nieznacznie

Jednak w perspektywie średnioterminowej można ponownie spodziewać się większej podaży żywca loch, ponieważ amerykańscy rolnicy nieznacznie powiększyli ich stada. Według USDA, stado loch wzrosło o 0,5 proc. do 6,13 mln sztuk w porównaniu z marcem 2022 r.. Ponadto lochy są nieco bardziej produktywne. Od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. liczba odchowanych prosiąt w miocie wyniosła 11,02, czyli o 0,6 proc. powyżej porównywalnego poziomu z poprzedniego roku.

Znaczny wzrost eksport

W swojej marcowej prognozie – przed publikacją najnowszych wyników spisu żywego inwentarza – USDA przewidywało, że całoroczna produkcja wieprzowiny w USA wzrośnie o 1,5 proc. do 12,43 mln ton z poziomu z 2022 r. Jeśli konsumpcja na rynku krajowym ma się utrzymać na niezmienionym poziomie, a import spadnie, to część dodatkowej produkcji musiałaby być sprzedawana za granicę. Początek roku wydaje się wskazywać na decyzje w tym kierunku. Eksport wieprzowiny z USA wzrósł w styczniu o 13 proc. rok do roku do 236 800 ton. Przyczyniła się do tego przede wszystkim większa sprzedaż do Meksyku i Chin.