USA: pogłowie świń we wrześniu br, mniej więcej takie same, co w 2022 r.

Według najnowszych danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA), pogłowie świń w USA we wrześniu utrzymało się na mniej więcej tym samym poziomie, co w ubiegłym roku.

Wzrost o 2,2 proc. w porównaniu z 1 czerwca 2023 r.

W USA liczenie zwierząt gospodarskich odbywa się co trzy miesiące. (USDA) opublikowało wyniki liczenia zwierząt gospodarskich 1 września 2023 r. W amerykańskich chlewniach naliczono tego dnia łącznie 74,32 mln świń, czyli o 0,3 proc. więcej niż 1 września 2022 r. W porównaniu do ostatniego liczenia 1 czerwca 2023 r. oznaczało to wzrost o 2,2 proc. Niewielki wzrost w porównaniu do stanu z czerwca jest dość powszechny. W zależności od pory roku we wrześniu w chlewniach przebywa nieco więcej świń niż w czerwcu.

Liczba macior nieznacznie maleje – ale liczba prosiąt w miocie jest większa

Liczba macior 1 września 2023 r. spadła o 1,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego do 6,08 mln sztuk. W porównaniu do stanu z czerwca spadek był podobnej wielkości i wyniósł 1,1 proc. Uderzająca była liczba odchowanych prosiąt w miocie, która w okresie od czerwca do sierpnia 2023 r. była na poziomie 11,61, co było znacznie wyższą wartością niż w poprzednim roku, gdy wynosiła 11,13. USDA oczekuje, że od września do listopada 2023 r. oprosi się 2,93 mln macior, czyli znacznie mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku (-5,2 proc.). Od grudnia do lutego amerykańscy eksperci spodziewają się oproszenia 2,91 mln macior, czyli o 1,4 proc. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej.