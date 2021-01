USA: Pogłowie świń po raz pierwszy od lat spadło

Nastąpił punkt zwrotny w rozwoju pogłowia świń w USA. Po raz pierwszy od lat rolnicy zmniejszyli stada.

Według ministerstwa rolnictwa USA (USDA), 1 grudnia 2020 r. łącznie 77,5 miliona świń było utrzymywanych w USA. Było o 726 000 sztuk, czyli 0,9 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Z wyjątkiem cięższych tuczników powyżej 81 kg, które wykazały wzrost pogłowia o 1,2 proc., spadki odnotowano we wszystkich pozostałych kategoriach zwierząt.

W porównaniu do grudnia 2019 roku liczba odchowanych prosiąt spadła o 1,4 proc. do 21,74 mln sztuk. W przypadku warchlaków do 54 kg odnotowano spadek o 1,8 proc. do 20,26 mln. Powinno to w porównaniu z 2019 r. doprowadzić do mniejszej liczby świń rzeźnych w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

W ciągu roku amerykańscy rolnicy ograniczyli liczbę hodowanych przez siebie macior o 195 000 lub 3,0 proc., do nieco poniżej 6,28 mln sztuk.

Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie nastąpił również wzrost liczby prosiąt odchowanych w miocie; Przy średniej liczbie 11,05 sztuk liczba ta w okresie od września do listopada 2020 roku była o 0,4 proc. niższa od porównywalnego okresu z 2019 r.

O tym, że coś się zmienia na amerykańskim rynku wieprzowiny, świadczą w ostatnim czasie również znacznie mniejsze zapasy w chłodniach. W końcu listopada 2020 r. było w nich 187 847 ton wieprzowiny, czyli o 28 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.