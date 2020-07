USA: Populacja świń rośnie z powodu pandemii

Podczas gdy producenci w krajach takich jak Niemcy redukują pogłowie świń, amerykańscy rolnicy nadal powiększają swoje stada. Wynika to wyraźnie z ostatnich danych amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dotyczących wielkości stada zwierząt gospodarskich.

1 czerwca 2020 r. w USA utrzymywano 79,63 miliona świń. Było to nie tylko 3,91 miliona zwierząt, czyli o 5,2 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej, ale też więcej niż kiedykolwiek w czerwcu od inauguracji rejestrów w 1964 roku.

Jednak silny wzrost można również wytłumaczyć faktem, że świnie nie mogły być wprowadzane na rynek ze względu na zmniejszoną wydajność lub zamknięcie rzeźni z powodu pandemii koronawirusa. Na przykład z powodu zaległości liczba hodowanych tuczników wzrosła o prawie 13 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Warto również zauważyć, że po raz pierwszy od wielu lat w USA hodowano mniej loch, ich pogłowie zmniejszyło się o 84 tysiące zwierząt, czyli o 1,3 proc., do 6,33 miliona sztuk w porównaniu do czerwca 2019 r. Ponadto, według ankietowanych rolników, od czerwca do listopada 2020 r. tylko 6,21 miliona loch powinno się wyprosić. To byłoby 327 tysięcy zwierząt lub 5 proc. mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Pomimo znacznego wzrostu liczby pogłowia pod wpływem koronawirusa, prognozuje się, że wzrost produkcji wieprzowiny w USA będzie teraz znacznie wolniejszy. Wynika to nie tylko z zakłóceń spowodowanych przez pandemię, ale również z bardzo niskich cen trzody chlewnej, które w ostatnich miesiącach powodują straty dla producentów.

W najnowszej czerwcowej prognozie USDA - przed publikacją danych giełdowych - założono, że produkcja wieprzowiny w USA w 2020 r. wzrośnie jedynie o 0,5 proc. rok do roku do 12,59 miliona ton. Na początku roku oczekiwano wzrostu o 5 proc. Jednak przestoje w produkcji w drugim kwartale i dalsze konsekwencje pandemii doprowadziły do ​​gwałtownej korekty. Niepewna prognoza na 2021 r. przewiduje wzrost produkcji wieprzowiny o 1,7 proc. do 12,81 miliona ton.