USA: Rekordowe pogłowie świń

W USA na rynku świń nadal trwa ekspansja. Rolnicy po raz kolejny zwiększyli pogłowie tych zwierząt do rekordowego poziomu.

Według najnowszych danych ministerstwa rolnictwa (USDA) w całym kraju 1 marca 2020 r. utrzymywano 77,63 mln świń.

Było to prawie 3 miliony zwierząt, czyli 4,0 proc. więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej, i więcej niż kiedykolwiek od początku wiosennego spisu powszechnego w 1988 roku. Według badania wzrost odnotowano we wszystkich kategoriach zwierząt. Liczba prosiąt ważących mniej niż 23 kg wzrosła o 4,0 proc.rok do roku do 22,21 mln.

Wśród warchlaków o wadze od 23 kg do 54 kg nastąpił wzrost o 3,6 proc., podczas gdy liczba cięższych tuczników wzrosła o 5,1 proc. do 29,18 miliona. Amerykańscy producenci ostatnio zwiększyli też umiarkowanie swoje stada loch, czyli o 0,4 proc. do 6,38 miliona zwierząt.

USDA przewiduje się, że od grudnia 2019 r. do maja 2020 r. wyprosi się w sumie 6,28 mln loch, byłoby to o 0,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W ostatnim zarejestrowanym okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r., Przy średnio 11,0 prosiąt na miot, urodziło się żywych, to więcej niż kiedykolwiek wcześniej w tym okresie zimowym. W porównaniu do analogicznego poprzedniego okresu roku wzrost wyniósł 2,8 proc.

W związku z e wzrostem pogłowia eksperci USDA spodziewają się również znacznego zwiększenia produkcji wieprzowiny w USA w 2020 r., która powinna wzrosnąć o około 830 tys. ton, czyli o 6,7 proc. w porównaniu poprzednim z rokiem, do rekordowego poziomu 13,15 mln ton.

Przy umiarkowanym wzroście konsumpcji krajowej przewidywany jest wzrost eksportu wieprzowiny o prawie 650 tys. ton lub o 23 proc. do 3,52 miliona ton. Przede wszystkim oczekuje się wyższej sprzedaży w Meksyku i Chinach.

W ramach pierwszego etapu umowy handlowej z Chinami Pekin ułatwił dostęp do amerykańskiego rynku wieprzowiny i obniżył cła przywozowe. Według amerykańskiej organizacji eksportującej mięso (USMEF) wielkość dostaw do tego kraju już znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach.