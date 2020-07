USA: Smithfield nie mógł zapewnić bezpiecznych warunków pracy

Jak donosi agencja informacyjna Reuters Smithfield Foods, największy na świecie przetwórca wieprzowiny, powiedział, że nie mógł zapewnić odpowiedniego dystansu pracowników we wszystkich sektorach produkcyjnych swoich fabryk.

W odpowiedzi na amerykańskich senatorów, którzy naciskali na firmę w związku z ogniskami koronawirusa w rzeźniach. Smithfield potwierdził, że nie we wszystkich sektorach produkcyjnych da się utrzymać odpowiedni dystans pomiędzy pracownikami, jak np. w sektorze pakowania.

Według danych Centers for Disease Control and Prevention, firmy zajmujące się pakowaniem mięsa znajdują się pod rosnącą presją, aby chronić pracowników po tym, jak ponad 16 000 pracowników w 23 stanach zostało zarażonych COVID-19, a 86 pracowników zmarło w okolicznościach związanych z chorobą układu oddechowego.

Demokratyczni senatorowie Elizabeth Warren i Cory Booker powiedzieli w zeszłym miesiącu, że Smithfield, Tyson Foods Inc, JBS USA i Cargill Inc. narazili pracowników na niebezpieczeństwo, aby utrzymać produkcję. Senatorowie zapytali firmy, ile mięsa przewieźli do Chin, ostrzegając przed brakami krajowymi spowodowanymi wybuchami w rzeźniach.

Smithfield, w odpowiedzi z 30 czerwca opublikowanej w piątek, powiedział, że wzniósł fizyczne bariery i podjął inne kroki w celu ochrony pracowników na obszarach, gdzie dystans społeczny jest niemożliwy.

Firma, której właścicielem jest chińska firma WH Group Ltd (0288.HK), sprzeciwiała się zmniejszaniu prędkości linii technologicznej w celu zwiększenia przestrzeni między pracownikami. Stwierdzono, że spowolnienie spowoduje wzrost liczby świń w gospodarstwach, co doprowadzi do konieczności uśmiercania zwierząt w gospodarstwach i wyższych cen żywności.

-- Na dobre i na złe, nasze zakłady są tym, czym są - powiedział Kenneth Sullivan, dyrektor Smithfield. - Cztery ściany, projekt techniczny, efektywne wykorzystanie przestrzeni itp. Rozłożyć? W porządku. Gdzie? - mówił senatorom.

Tyson wyjasniał, że zmniejszył liczbę pracowników na liniach produkcyjnych i stworzył bariery lub wymagane osłony twarzy w obszarach, w których nie można dystansować pracowników.

- Firmom tym najwyraźniej nie można ufać, że postępują właściwie - powiedział Booker. On i Warren wezwali do wprowadzenia nowych przepisów w celu ochrony pracowników.

Smithfield, Tyson i JBS nie ujawnili, ile mięsa wyeksportowali. JBS, jednostka brazylijskiej JBS SA, twierdzi, że stanowi mniej niż 10% eksportu wieprzowiny z USA do Chin. Firma Cargill twierdzi, że w tym roku nie eksportowała amerykańskiej wołowiny ani indyka do Chin.