W pierwszej połowie 2022 roku USA wyeksportowały o 18 proc. mniej wieprzowiny niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podczas gdy w zeszłym roku amerykańscy eksporterzy wieprzowiny nadal byli w stanie osiągnąć rekordową sprzedaż, eksport wieprzowiny z USA ponownie spadł w pierwszej połowie 2022 roku.

Według danych amerykańskiej organizacji eksportu mięsa (USMEF), amerykańscy dostawcy odnotowali spadek sprzedaży o 288,5 tys. ton, czyli o 18,3 proc. do 1,29 mln ton w porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2021 roku. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku przychodów z eksportu, które spadły o 16,4 proc. do 3,55 mld euro.

Gwałtownie spadł eksport do Chin

Znacząco przyczynił się do tego spadek eksportu do Chin, w tym do Hongkongu, o prawie 53 proc. do 222,78 tys. ton, zaś przychody spadły o 46 proc. do 584 mln euro. Zdaniem prezydenta USMEF Dana Halstroma, spadek ten nie był niespodzianką, biorąc pod uwagę ożywienie chińskiej produkcji krajowej i mniejsze potrzeby importowe. Jednak cena chińskiej wieprzowiny od połowy czerwca i ponownie wzrosła o około 40 proc. i odczuwalne jest ożywienie chińskiego popytu, przynajmniej na przetworzone mięso.

Meksyk pozostaje najważniejszym klientem

W wielu innych krajach i regionach, w tym w Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, na Filipinach oraz w Ameryce Środkowej i Południowej, USA również musiały pogodzić się ze spadkiem sprzedaży wieprzowiny w ciągu tego roku.

Za to wyjątkiem był Meksyk, który zwiększył swoje zakupy o ponad 18 proc. do 469,3 tys. ton. Tak, więc południowy sąsiad był ponownie najważniejszym odbiorcą amerykańskiej wieprzowiny. W 2022 oczekuje się, że zakupi więcej wieprzowiny z USA niż kiedykolwiek wcześniej.