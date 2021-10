USA: Szczepionka na ASF - jest sukces

Odporność pojawia się u około jednej trzeciej świń w drugim tygodniu po szczepieniu, a pełną ochronę osiągnięto u wszystkich świń w czwartym tygodniu.

Amerykański minister rolnictwa pochwalił wysiłki władz w zakresie badań i ochrony w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zwrócił uwagę na najnowsze wyniki badań Agricultural Research Service (ARS) w Waszyngtonie. Przedstawiono eksperymentalne szczepionki, które, jak wykazano, chronią zarówno europejskie, jak i azjatyckie świnie hodowlane przed obecnie występującym azjatyckim szczepem ASF.

Według ministra, nowe badania ARS nad szczepionkami wykazały, że odporność pojawia się u około jednej trzeciej świń w drugim tygodniu po szczepieniu, a pełną ochronę osiągnięto u wszystkich świń w czwartym tygodniu.

Badania te, opublikowane w czasopiśmie Transboundary and Emerging Diseases, wykazały, że naukowcy ARS opracowali eksperymentalną szczepionkę, która może być produkowana komercyjnie przy zachowaniu jej skuteczności przeciwko azjatyckim szczepom ASF.

Badanie bezpieczeństwa i skuteczności

Administrator ARS stwierdziła, że potencjalne szczepionki mogą odegrać ważną rolę w walce z ASF.

Naukowcy ARS kontynuują badanie bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki w warunkach produkcji komercyjnej i ściśle współpracują ze swoim partnerem handlowym Navetco National Veterinary Joint Stock Company w Wietnamie.

Proces zatwierdzania

Do tej pory ARS opracowała i opatentowała pięć eksperymentalnych szczepionek przeciw ASF i udzieliła siedem licencji firmom farmaceutycznym na opracowanie szczepionek.

Administrator podkreśliła, że wszystkie potencjalne szczepionki do stosowania u świń w USA muszą przejść przez proces zatwierdzenia regulacyjnego służby inspekcji zdrowia roślin (APHIS).

Administrator APHIS dodał, że współpraca między APHIS i ARS ma kluczowe znaczenie dla ochrony amerykańskiej hodowli zwierząt przed chorobami takimi jak ASF. Jego agencja jest gotowa do zbadania potencjalnych szczepionek przeciwko ASF do zastosowania w USA.