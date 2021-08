USA wyeksportowały do Chin o jedną trzecią mniej wieprzowiny

Eksport wieprzowiny z USA na rynki światowe nieznacznie spadł w tym roku, po nowym rekordzie w 2020 roku.

Według dotychczas dostępnych danych ministerstwa rolnictwa USA (USDA) wielkość eksportu wieprzowiny świeżej i mrożonej spadła o 3 proc., czyli ponad 27 tys. ton do 1,04 mln ton w ciągu pierwszych pięciu miesięcy br.

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Mięsnego (VDF) podało, że jednak wartość eksportu pozostała w dużej mierze stabilna w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku i wyniosła około 2,8 mld dolarów.

Główną przyczyną lekkiego spadku w pierwszych pięciu miesiącach br. był gwałtowny spadek dostaw do Chin (-30 proc), co było jednak spowodowane silnym wzrostem eksportu na Filipiny, do Japonii i krajów Ameryki Środkowej i Południowej (zwłaszcza Meksyku i Kolumbii).

Spadek dostaw do Chin wynika m.in. z silnej konkurencji ze strony UE. Według VDF, odnotowano również różne spadki wolumenów dostaw amerykańskich w eksporcie do Korei Południowej, Kanady, Australii, Chile i Hongkongu.