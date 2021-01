USA: Zatwierdzono modyfikację genetyczną świń do produkcji żywności i celów medycznych

Po raz pierwszy Amerykański Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (FDA) zatwierdził modyfikację genetyczną zwierząt, która może być wykorzystywana zarówno do produkcji środków leczniczych dla ludzi, jak i do produkcji żywności.

Jak podał FDA, są to świnie, których informacja genetyczna została zmodyfikowana genetycznie, tak, że ich komórki nie przenoszą już na powierzchni tak zwanego cukru alfa-gal. Oznacza to, że mięso może być również spożywane przez osoby z zespołem alfa-gal (AGD), które są uczulone na cukier alfa-gal i dlatego nie mogą jeść czerwonego mięsa.

Ponadto u ludzi można by stosować wyroby medyczne, takie jak środki powodujące krzepnięcie krwi wytwarzane przy pomocy świń, które staną się bezpieczniejsze dzięki AGD.

W oficjalnej procedurze testowej zbadano między innymi bezpieczeństwo modyfikacji genetycznej dla konsumentów mięsa. Zgodnie z tym żywność ze świń GalSafe jest bezpieczna do spożycia przez ogół populacji. Ponadto nie oczekuje się, że genetycznie zmodyfikowane zwierzęta będą miały jakikolwiek wpływ na środowisko poza wpływem analogicznym jak tradycyjne świnie hodowanych bez stosowania inżynierii genetycznej.

Modyfikacja genetyczna została opracowana przez firmę medyczną Revivicor. Mięso genetycznie zmodyfikowanych świń ma być początkowo sprzedawane wyłącznie w sprzedaży wysyłkowej.

Do tej pory jeden z gatunków łososia był jedynym zmodyfikowanym genetycznie zwierzęciem dopuszczonym do spożycia przez ludzi w USA. Istnieje również kilka genetycznie zmodyfikowanych gatunków zwierząt używanych do produkcji leków, w tym koza.