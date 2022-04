USDA oczekuje globalnego spadku handlu wieprzowiną

Aktualne prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) dla światowego rynku wieprzowiny mówią, że światowa produkcja wieprzowiny i jej konsumpcja w 2022 r. umiarkowanie wzrosną w porównaniu z rokiem poprzednim, ale ilość tego mięsa w handlu międzynarodowym znacznie się zmniejszy.

Produkcja wieprzowiny w Chinach

Według analityków z Waszyngtonu, decydujące znaczenie dla tego rozwoju ma to, co dzieje się w Chinach, dominującym graczu na rynku. Ze względu na rosnące pogłowia trzody chlewnej oczekuje się, że produkcja wieprzowiny wzrośnie o 3,5 mln ton lub o około 7 proc. do 51,0 mln ton w porównaniu do 2021 r., a import, który w rezultacie będzie mniej potrzebny, spadnie o 830 tys. ton lub 19 proc. do 3,5 mln ton.

Oczekiwany spadek importu o 5,5 proc.

Ponadto USDA spodziewa się, że import wieprzowiny z Filipin i Wietnamu, które również są dotknięte afrykańskim pomorem świń (ASF), ponownie spadnie, ponieważ tam ponownie rośnie samowystarczalność i wygasa obniżka ceł importowych na Filipinach.

Z drugiej strony, większe potrzeby importowe obserwuje się w Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej, ale nie powinny one zrównoważyć spadku dla Chin. Najważniejsze dla krajów uwzględnionych przez analityków USDA jest to, że import ma spaść o 645 tys. ton lub 5,5 proc. do prawie 11 mln ton wieprzowiny w porównaniu do 2021 roku.

Odczuwalny spadek pogłowia

W związku z tym światowy eksport wieprzowiny prawdopodobnie będzie się rozwijał słabiej w porównaniu do 2021 r. Według USDA wynika to również z faktu, że produkcja wieprzowiny głównych eksporterów będzie spadać ze względu na zmniejszający się stan pogłowia i wysokie koszty produkcji. W przypadku Unii Europejskiej analitycy z Waszyngtonu prognozują spadek wolumenu o 2,4 proc. do 23,2 mln ton, co powinno doprowadzić do spadku eksportu o 4,7 proc. do 4,75 mln ton. W samych USA produkcja ma spaść o 2,2 proc. do prawie 12,3 mln ton. Oczekuje się nawet, że eksport wieprzowiny spadnie o 6,2 proc. do około 3 mln ton. W porównaniu z wcześniejszymi latami boomu, w Brazylii oczekuje się jedynie bardzo skromnego wzrostu produkcji i eksportu o około 1 proc.