USDA: w 2024 r. produkcja wieprzowiny w Chinach ma spaść do 55,95 mln ton; Fot Shutterstock

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) zakłada, że ​​zapotrzebowanie Chin na wieprzowinę będzie w dalszym ciągu rosło, ale własna produkcja od 2024 r. spadała.

Analiza produkcji wieprzowiny w Chinach

USDA zaktualizował swoją ocenę rozwoju chińskiego rynku wieprzowiny w 2023 r. i opublikował prognozę na nadchodzący rok 2024. Choć eksperci spodziewają się, że produkcja wieprzowiny w Chinach wzrośnie w tym roku, w przyszłym roku spodziewają się niewielkiego spadku ze względu na obecnie kurczące się stado macior.

W bieżącym 2023 r. amerykańscy eksperci zakładają wzrost produkcji o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego do 56,50 mln ton.

Jednak nadchodzącym roku spodziewają się spadku o 1 proc. do 55,95 mln ton, ponieważ obecnie obserwują kurczące się chińskie stado macior. Eksperci amerykańscy przypisują to przede wszystkim cenom na chińskim rynku trzody chlewnej, które obecnie nie pokrywają kosztów produkcji, co powoduje problemy z płynnością niektórych dużych producentów.

Oczekiwany spadek spożycia wieprzowiny

W 2023 r. eksperci USDA spodziewają się spożycia wieprzowiny w Chinach na poziomie 58,70 mln ton, natomiast na 2024 r. prognozują niewielki spadek o prawie 1 proc. do 58,15 mln ton. Stać się tak ma z jednej strony ze względu na spadającą własną produkcję wieprzowiny w Chinach, z drugiej strony, ponieważ słabnąca chińska gospodarka wpływa na ogólne zachowania konsumentów.

Rośnie popyt importowy

Amerykańscy analitycy spodziewają się, że import wieprzowiny wzrośnie w tym roku o 8 proc. do 2,30 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem. W przyszłym roku import prawdopodobnie ze względu na niższą chińską produkcję krajową nieznacznie wzrośnie do 2,32 mln ton. Według USDA, głównymi dostawcami wieprzowiny do Chin pozostają Hiszpania, Brazylia, Dania, Holandia, Kanada i USA.