USDA: Prognoza światowej produkcji wieprzowiny w 2020 r. mniejsza o 7 proc.

Według najnowszej prognozy amerykańskiego ministerstwa rolnictwa (USDA) w 2020 r. nastąpi zmniejszenie globalnej produkcji wieprzowiny o 7 proc. w stosunku do 2019 r.

Spadek nastąpi z powodu wolniejszej odbudowy produkcji w Chinach i niższej produkcji w innych krajach dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF).

Ostatnie szacunki są o 2 proc. niższe niż poprzednia prognoza USDA, ponieważ prognozy chińskiej produkcji zostały zmniejszona o 6 proc. Analitycy USDA oczekują teraz, że chińska produkcja w 2020 r. będzie o 20 proc. niższa niż w 2019 r., a wtedy spadła o 21 proc. w stosunku do 2018 r.

Jednak najważniejsze kraje eksportujące, w tym: USA, UE (z Wielką Brytanią) i Brazylia, oczekują w tym roku wzrostu produkcji.

Według USDA, silny popyt eksportowy z krajów azjatyckich zachęcił producentów do zwiększenia pogłowia. Jednak to nie wystarczy, aby zrekompensować oczekiwany jego spadek w Chinach i innych krajach dotkniętych ASF.

Przy niższych oczekiwaniach dotyczących chińskiej produkcji prognozę importu do Chin skorygowano o 4 proc. w górę w porównaniu z poprzednią prognozą do 3,85 mln ton, czyli do 57 proc. więcej niż w 2019 r. Tylko w styczniu i lutym Chiny importowały dwukrotnie więcej wieprzowiny i podrobów niż w tym samym okresie w 2019 r.

Ogólnie jednak import światowy podniesiono o 4 proc. w porównaniu z poprzednią prognozą do 9,6 mln ton. W innych krajach szacunki dotyczące importu, w tym Meksyku, Korei Południowej, Kolumbii i USA zostały skorygowane w dół w stosunku do poprzedniej prognozy.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że ​​sektor gastronomiczny w wielu krajach prawie się zamknął. Co będzie miało efekt domina na popyt importowy Ponadto w dłuższej perspektywie także słabszy wzrost gospodarczy może negatywnie wpłynąć na import.