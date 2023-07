Ministerstwo rolnictwa USA (USDA) opublikowało zaktualizowaną prognozę światowej produkcji wieprzowiny i handlu zagranicznego tym mięsem na rok 2023.

Leki wzrost prognozy światowej produkcji wieprzowiny

USDA raz na kwartał weryfikuje swoje prognozy rozwoju światowych rynków mięsa. W najnowszej publikacji amerykańscy eksperci skorygowali nieco w górę swoje szacunki światowej produkcji. Spodziewają się teraz, że produkcja wieprzowiny poziomie 114,8 mln ton i będzie o 0,3 proc. wyższa niż w 2022 r. Decydującym czynnikiem jest prognoza wzrostu produkcji wieprzowiny w największym kraju producenckim, czyli Chinach, gdzie produkcja wieprzowiny powinna wzrosnąć w tym roku o około 1,1 proc. do 56,0 mln ton w porównaniu z poprzednim rokiem. USDA przewiduje również niewielkie wzrosty produkcji o 1,4 i 2,6 proc. odpowiednio do 12,4 mln ton i 4,5 mln ton dla USA i Brazylii. Natomiast w przypadku produkcji w UE, USDA przewiduje spadek o 2,8 proc. do 21,7 mln ton.

Wątpliwe, czy spadek w UE będzie rzeczywiście tak umiarkowany, jak przewiduje USDA. Wiosną Komisja Europejska prognozowała zmniejszenie produkcji w bieżącym roku o 5,1 proc. Dane dotyczące uboju dostępne dotychczas w Eurostacie pokazują nawet, że produkcja wieprzowiny w UE od stycznia do kwietnia była o 8,8 proc. niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Spodziewany spadek eksportu wieprzowiny z UE

USDA skorygowało również szacunki dotyczące wielkości handlu zagranicznego wieprzowiną na razie nieznacznie w górę w stosunku do ostatniej prognozy, ale statystyki na koniec tego roku prawdopodobnie pokażą spadek w porównaniu z 2022 r.

Ogólnie rzecz biorąc, amerykańscy eksperci zakładają, że światowy eksport wieprzowiny w 2023 r. wyniesie 10,8 mln ton, czyli o około 1,8 proc. mniej niż w poprzednim roku. Według prognozy USDA, w szczególności kraje UE prawdopodobnie wyeksportują o około 11,3 proc. mniej wieprzowiny niż rok wcześniej, czyli 3,7 mln ton. Ich udziały w rynku eksportowym zostałyby w dużej mierze przejęte przez USA i Brazylię, które wyeksportowałyby odpowiednio 3,1 mln ton (+9,0 proc.) i 1,5 mln ton (+13,7 proc.). Eksperci amerykańscy uzasadniają tę ocenę relatywnie wysokim poziomem cen oraz spadkiem produkcji wieprzowiny w UE.

Chiny pozostałyby głównym importerem wieprzowiny z 2,3 mln ton, czyli o około 8,2 proc. większym niż w poprzednim roku. Jednak import w ilości 5,3 mln ton lub 4,3 mln ton jak w 2020 i 2021 r. nie jest już uzasadniony ze względu na odbudowę chińskich zasobów trzody chlewnej.