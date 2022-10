Departament Rolnictwa USA (USDA) opublikował pierwszą prognozę przyszłorocznej produkcji mięsa wieprzowego.

Wzrost światowej produkcji wieprzowiny

W swoim najnowszym raporcie analitycy USDA spodziewają się, że światowa produkcja wieprzowiny wzrośnie do 111 mln ton w 2023 roku. Byłby to wzrost o 1 proc. w stosunku do wielkości oczekiwanej na 2022 r., głównie, dlatego, że Chiny mają wyprodukować więcej wieprzowiny w 2023 r. Oczekuje się, że produkcja wieprzowiny wzrośnie o 2 proc. (w porównaniu z oczekiwaniami w 2022 r.) do 52 mln ton. Ożywienie chińskiej produkcji wieprzowiny po skutkach ASF prawdopodobnie zostanie nieco spowolnione przez obecnie wysokie koszty pasz.

Produkcja w UE w 2023 roku taka jak rok wcześniej

Dla UE prognozuje się, że wielkość produkcji w 2023 r. będzie prawie taka sama jak w 2022 r. i wyniesie 22,58 mln ton. Produkcja wieprzowiny w 2021 r. wyniosła 23,62 mln ton i była o około 4 proc. wyższa od szacunków na 2022 rok. Wysokie koszty pasz, wysokie koszty energii i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska są również wymieniane, jako przyczyny zmniejszonej produkcji w UE.

W przypadku USA, USDA prognozuje w 2023 r. produkcję wieprzowiny na poziomie 12,41 mln ton., czyli o ok. 1 proc. więcej niż oczekiwano w tym roku, ale o ok. 1 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Oczekiwane dalsze ożywienie globalnego popytu na wieprzowinę

Według najnowszych szacunków USDA, światowy popyt na wieprzowinę powinien nadal rosnąć w przyszłym roku. Przewiduje się, że w 2023 r. wielkość popytu wyniesie nieco ponad 110 mln ton, co odpowiadałoby wzrostowi o około 1 proc. w porównaniu z oczekiwaniami w 2022 r.. Również tutaj wzrost w Chinach ma decydujące znaczenie dla sytuacji na świecie. Na bieżący rok prognozowany jest wzrost popytu o prawie 2 proc., wynoszący 53,58 mln ton. W przypadku UE, USDA oczekuje w nadchodzącym roku stałego minimalnego wzrostu spożycia wieprzowiny.

Niższa prognoza eksportu

W przypadku eksportu światowego USDA, zakłada niewielki spadek o 2 proc do 10,5 mln ton w porównaniu z 2022 r.. Eksport z UE ma wynieść 3,76 mln ton. To o prawie 4 proc. mniej niż oczekiwano w tym roku i nawet o 25 proc. mniej niż eksport w 2021 roku. Zasadniczym tego powodem jest chińskie zapotrzebowanie na import, które w 2021 r. nadal wynosiło 4,33 mln ton, ale w 2022 r. szacowane jest na zaledwie 1,8 mln ton i tylko na 1,7 mln ton w 2023 r.