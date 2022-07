Według aktualnych szacunków ministerstwa rolnictwa USA (USDA), światowa produkcja wieprzowiny w tym roku powinna wynieść 110,7 mln ton.

Choć produkcja pozostaje bez zmian w porównaniu do szacunków z kwietnia, analitycy amerykańscy zrewidowali swoje prognozy globalnego eksportu wieprzowiny w dół o prawie 10 proc.

Zgodnie z tym, analitycy amerykańscy prognozują światową produkcję wieprzowiny na 2022 r. o łącznej wartości 110,7 mln ton. To pozostawia oczekiwaną globalną wielkość produkcji wieprzowiny mniej więcej na tym samym poziomie, co kwietniowe szacunki USDA, chociaż w niektórych krajach dokonano korekt. Z jednej strony rośnie chińska produkcja wieprzowiny, z drugiej strony UE i Brazylia odnotowują spadki produkcji.

Wzrost produkcji w Chinach równoważy spadki w UE i Brazylii

USDA podniosło szacowaną produkcję wieprzowiny w Chinach o prawie 2 proc. do 51,8 mln ton w porównaniu do prognozy z kwietnia. Oczekuje się jednak, że produkcja nadal pozostanie poniżej poziomu sprzed wybuchu afrykańskiego pomoru świń (ASF). Analitycy amerykańscy zrewidowali swoje prognozy dla UE w dół o około 2,4 proc. do 22,6 mln ton. Produkcja wieprzowiny w Brazylii została również skorygowana w dół o około 1,6 proc. do 4,3 mln ton. Powodem są ograniczone opcje eksportu.

Zmniejszony eksport wieprzowiny

W kwietniu analitycy amerykańscy nadal oczekiwali wzrostu dostaw do Chin o około 39 proc., podczas gdy obecnie obniżyli swoją prognozę z 3,5 mln ton do 2,15 mln ton. Import wieprzowiny z Hongkongu również został zrewidowany w dół o 21 proc. do 275 tys. ton. Mimo, że oczekiwano wzrostu popytu na wieprzowinę krajów, takich jak Korea Południowa, Meksyk, Japonia i Filipiny, odnotują one ogromny spadek