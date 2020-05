Uwaga! Sezon ognisk ASF coraz bliżej

Od kilku lat druga połowa wiosny i lato są czasem masowego występowania ognisk ASF. Przy ogromnym natężeniu występowania choroby u dzików, jedynym co może nas uratować jest bioasekuracja

Od 2016 roku, czyli od momentu w którym afrykański pomór świń zaczął występować na obszarze Polski masowo, druga połowa wiosny i lato są czasem intensywnego występowania ognisk choroby w stadach świń. Wystarczy powiedzieć, że około 98 proc. dotychczasowych ognisk pomoru wystąpiło w okresie od drugiej połowy maja do początku października. Naiwnością byłoby wierzyć, że w tym roku będzie inaczej. Zwłaszcza w kontekście afrykańskiego pomoru świń szalejącego w populacji dzików na zachodzie Polski. Wystarczyły dwa ogniska choroby w tym regionie (potwierdzone w marcu i na początku kwietnia w województwie lubuskim i wielkopolskim), by w ich wyniku zlikwidowano niemal tyle zwierząt, co we wszystkich ogniskach potwierdzonych w ubiegłym roku.

Skąd jednak bierze się sezonowość występowania ASF świń? Na to pytanie nikt nie udzielił jeszcze jednoznacznej, i stuprocentowo pewnej odpowiedzi. Rozważa się działanie wielu czynników, niemniej najbardziej prawdopodobnym z nich jest nieświadome przenoszenie choroby przez człowieka. Jako możliwe czynniki ryzyka przedostawania się wirusa na teren gospodarstw wymienia się między innymi zbiór zielonki pochodzących z użytków odwiedzanych przez dziki, prace polowe, oraz odwiedzanie przez rolników lasów i innych użytków na których żerują dziki. W okresie żniw możliwe jest również przenoszenie wirusa za pośrednictwem zakażonej słomy lub ziarna zbóż. To jednak tylko część czynników ryzyka. Wielu z nich do końca nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Przykładowo wciąż nie do końca poznaliśmy rolę much i innych owadów w przenoszeniu ASF, a których aktywność w okresie wiosenno – letnim dynamicznie wzrasta.

Nie podlega dyskusji fakt, że podstawowym działaniem mającym na celu zatrzymanie występowania ASF w stadach świń jest rozwiązanie tego problemu w populacji dzików. To one są wszak głównym rezerwuarem i wektorem patogenu. Niemniej dobrze wszyscy wiemy jak wygląda walka z ASF u dzików. Dowodem na to że sytuacja kompletnie wymknęła się spod kontroli są dane spływające do nas zachodu Polski. Od początku roku w województwie lubuskim potwierdzono już blisko 550 przypadków pomoru. Ponad 100 zachorowań potwierdzono również w trzech powiatach województwa wielkopolskiego.

W tej sytuacji ochrona stad trzody chlewnej zależy niestety tylko i wyłącznie od nas. Oczywiście nikt nie da nam gwarancji, że poprzez ścisłe przestrzeganie standardów bioasekuracji unikniemy choroby – dowiodło tego wystąpienie ASF w wielu dużych fermach, których właścicieli i zarządców trudno posądzać o zaniedbania w zakresie ochrony biologicznej. Jednak przestrzeganie bioasekuracji pozwoli na tyle na ile to możliwe zminimalizować ryzyko pojawienia się choroby w naszym stadzie. Apelujemy zatem, aby w tym trudnym okresie dołożyć wszelkich starań o uszczelnienie bezpieczeństwa biologicznego naszych ferm. Na ten moment to jedyne, co możemy zrobić by chronić stada świń przez ASF.