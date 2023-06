Wczorajsza sesja zakończyła się ustaleniem rekomendowanej ceny żywca wieprzowego na poziomie 2,38 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E). Oznacza to, że w porównaniu z ubiegłym tygodniem cena tuczników w Niemczech nie uległa zmianie.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 1 EUR = 4,53 PLN) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,78 zł/kg wobec 10,66 zł/kg w zeszłym tygodnia. Różnica w cenie wynika z rosnącego kursu euro.

Na początku tygodnia krajowe skupy płaciły średnio 11 zł netto za kilogram tucznika w klasie E, oraz 8,70 zł/kg za kilogram tucznika w wadze żywej.

Jak informuje w swoim cotygodniowym komentarzu Bartosz Czarniak, rzecznik PZHiPTCh "Polsus", wiele wskazuje na to, że istnieje jeszcze przestrzeń dla dalszych podwyżek cen tucznika:

Na małej giełdzie króluje stawka 2,52 Euro (11,40 zł) za klasę E, natomiast na dużej jest to 2,38 Euro (10,80 zł). Już sama różnica między obiema formami sprzedaży wskazuje, że temat ewentualnych podwyżek wcale nie jest skończony, a do tego, na sesji VEZG rozpatrywano nawet cenę 2,43 Euro, co tylko dowodzi, ze podaż wcale nie jest taka optymalna względem popytu - informuje specjalista.