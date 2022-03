VEZG: Dobra passa podtrzymana, kolejny spory wzrost cen tuczników

Dzisiejsza sesja niemieckiej "dużej giełdy" zakończyła się szóstą z rzędu podwyżką cen. Niejasne pozostaje jednak to czy podwyżki "za Odrą" przełożą się na wzrost cen także w krajowych skupach.

Od 9 lutego na rynku niemieckim obserwujemy nieprzerwaną passę podwyżek cen tuczników. W tym czasie ceny wzrosły o ponad 70 eurocentów.

Również wzrostem zakończyło się dzisiejsze notowanie cen. W porównaniu z ubiegłym tygodniem stawki podskoczyły o kolejnych 7 eurocentów, osiągając pułap 1,92 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Warto nadmienić że już tylko 11 eurocentów dzieli nas od wyrównania rekordu "dużej giełdy" który ustalony został pod koniec 2019 roku.

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z dnia dzisiejszego - 4,71) niemieckie tuczniki wyceniane są obecnie na około 9,04 zł/kg), czyli o około 15 groszy więcej niż tydzień temu.

Niestety w krajowych skupach w ostatnim tygodniu obserwowaliśmy nie do końca zrozumiały spadek cen. Spadły one bowiem średnio o około 20 groszy i to pomimo zeszłotygodniowej podwyżki w Niemczech (+10 eurocentów). Zakłady tłumaczą ten fakt spadającym kursem euro, jego zmiana nie jest jednak proporcjonalna do skali obniżek.