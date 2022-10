Fatalne wieści płyną do nas z niemieckiej giełdy. Wczorajsza sesja zakończyła się kolejnym dużym spadkiem cen tuczników.

Dużą obniżkę cen obserwowaliśmy już 3 tygodnie temu: wówczas ceny spadły z 2,10 do 2,00 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. Wówczas liczyliśmy jednak a to, że ceny unormują się, a w dłuższej perspektywie czekają nas być może ponowne podwyżki.

Niestety wczorajsze notowanie brutalnie rozwiało te nadzieje - wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem cen tuczników. I to nie małym. Ceny skurczyły się bowiem do poziomu 1,90 euro, co jest kolejną rekordowo wysoką obniżką.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 4,80) niemieckie tuczniki wyceniane są na 9,12 zł/kg. W krajowych skupach na początku tygodnia obowiązywały stawki na poziomie 9,22 zł netto za kilogram klasy E i 7,19 zł netto za kilogram żywca. Niemal pewne jest to, że już pod koniec tygodnia w krajowych skupach ceny będą znacznie niższe.

Z jednej strony nie powinniśmy popadać w panikę: analitycy są zgodni co do tego, że obecne wahania mają charakter sezonowy i nie są zwiastunem poważnych tąpnięć na rynku. Z drugiej jednak strony nawet stare stawki nie zawsze zapewniały hodowcom oczekiwany zarobek, a po wczorajszej obniżce ich sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu.