Po trwającej dwa miesiące stabilizacji, nareszcie doczekaliśmy się podwyżek cen. Wczorajsze notowanie "dużej giełd eźnych.

Ostatnie zmiany na "dużej giełdzie" obserwowaliśmy 22 marca. Ustalona wówczas stawka 2,33 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E) obowiązywała aż do wczoraj.

Ceny tuczników w Niemczech

Na szczęście okres stagnacji się skończył, i wczorajsza sesja zakończyła się wreszcie podwyżką cen tucznika. I to niemałą. Jak informuje VEZG przynajmniej do najbliższej środy za Odrą obowiązywała będzie rekomendowana stawka skupu tuczników na poziomie 2.38 euro za kilogram. To o 5 eurocentów więcej niż tydzień temu. Jest to jednocześnie historyczny rekord "dużej giełdy".

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 1 eur=4,48 PLN) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,66 zł/kg wobec 10,47 zł tydzień temu.

Ceny tuczników w kraju

Na początku tygodnia krajowe tuczniki kosztowały odpowiednio 10,86 zł netto za kilogram tucznika w klasie E, oraz 8,49 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej.