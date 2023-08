Niestety nic nie trwa wiecznie. Po ponad miesiącu stabilizacji VEZG zdecydował o obniżce rekomendowanej ceny skupu żywca wieprzowego. I to wcale nie małej: wczorajsza sesja zakończyła się ustaleniem ceny na poziomie 2,40 euro, czyli aż o 10 eurocentów niższej niż tydzień temu!

To pierwsza obniżka cen od wielu miesięcy. Ostatnie notowanie dużej giełdy które zakończyło się na minusie miało miejsce w połowie października ubiegłego roku. Od tej pory na rynku obserwowaliśmy albo trend wzrostowy, albo przynajmniej stabilizację. Jest to jednocześnie najniższa stawka od początku maja.

Sytuacja jest o tyle zastanawiająca, że nie pokrywa się do końca z notowaniami "małej giełdy". Wprawdzie ostatnie aukcje również kończyły się spadkami cen, obniżki te nie były jednak aż tak drastyczne. W ciągu trzech notowań ceny spadły łącznie o 6 eurocentów.

Na krajowym rynku spadki cen obserwujemy już od początku lipca. W ciągu pięciu tygodni tuczniki potaniały średnio aż o 80 groszy w przypadku tucznika w klasie E, oraz o około 50 groszy w przypadku świń w wadze żywej. Na początku tygodnia tuczniki w klasie E kosztowały średnio 8,66 zł netto za kilogram, zaś klasa E wyceniana jest przeciętnie na 11,07. Niemniej pewne jest że lada dzień czekają nas kolejne - i to niemałe obniżki.

Jak komentuje Bartosz Czarniak, rzecznik PZHiPTCh Polsus, ostatnie obniżki są wynikiem taniejących innych gatunków mięsa, co pogarsza konkurencyjność wieprzowiny na rynku detalicznym:

Jakie są potencjalne powody takiego ruchu, który dla wielu był nieoczekiwany? – moim zdaniem – spadki cen drobiu i wołowiny…tak, właśnie to. Przez ostatnie parę tygodni obserwujemy spadki cen zarówno na rynku drobiu, jak i wołowiny, przez co w handlu zwiększa się dystans pomiędzy drobiem, a wieprzowiną, a zmniejsza pomiędzy wieprzowiną a wołowiną. Sytuacja taka powoduje, że mięso ze świni staje się mniej atrakcyjne dla konsumenta i zaczyna to zagrażać zainteresowaniem nim przez konsumenta. Klient będzie kupował albo tańszy drób, a mając do wyboru wieprzowinę, a za nieco więcej wołowinę, wybierze to drugie… tak więc doszliśmy do sytuacji, w której pomimo stosunkowo niskiej podaży cena nie rośnie, a spada ze względu na konieczność dostosowania cennika do wymagań rynku konsumpcyjnego… i nastąpiło to szybciej niż ja przewidywałem. Jeszcze tydzień temu pisałem o możliwych podwyżkach w cenach skupu, teraz widzimy, ze rynek postanowił zadziałać inaczej. Obecnego scenariusza spodziewałem się nie wcześniej jak pod koniec sierpnia, życie zweryfikowało moją ocenę sytuacji - tłumaczy w mediach społecznościowych Czarniak.