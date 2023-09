VEZG: Kolejny tydzień stagnacji. Ile kosztują tuczniki w Niemczech?

Cena na dużej giełdzie nie zmieniła się Fot.BW

Wczorajsza sesja niemieckiej giełdy VEZG nie przyniosła zmian poziomu cen tuczników. Oznacza to, że co najmniej do najbliższej środy obowiązywać będą stawki na poziomie 2,30 euro za kilogram.

Stagnacja cen na niemieckim rynku wydaje się raczej zrozumiała. Jak tłumaczył na początku tygodnia Aleksander Dargiewicz z Polpig-u, jest to efekt dwóch sprzecznych trendów obserwowanych na tamtejszym rynku: Z jednej strony po powrocie niemieckich konsumentów z wakacji popyt na rynku żywca wieprzowego rośnie. Również małe ubojnie po okresie wakacyjnego przestoju uruchamiają produkcję i poszukują surowca. Z drugiej strony w kierunku obniżania popytu działają zarówno strajki w niemieckich zakładach mięsnych zwiększające presję cenową na rynku żywca oraz trudności ze sprzedażą wyrobów wieprzowych. Konsumenci widząc wysokie ceny na półkach kupują mniejsze ilości wieprzowiny i skłaniają się do zakupu tańszego mięsa drobiowego. Te dwa trendy obecnie wykazują równowagę - komentował specjalista. Ile kosztują tuczniki w Niemczech? Wnioski płynące z analizy eksperta znalazły potwierdzenie w rzeczywistości - wczorajsza sesja dużej giełdy ponownie zakończyła się bowiem podtrzymaniem stawki ustalonej ponad miesiąc temu. Oznacza to, że przynajmniej do kolejnej środy rekomendowana stawka skupu tuczników w Niemczech będzie wynosiła 2.30 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E). Czytaj więcej Mała giełda tuczników tym razem bez podwyżek. Czy istnieje szansa na wzrost cen? W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 1 EUR = 4,63 PLN), niemieckie tuczniki wyceniane są obecnie na 10,65 zł/kg. W kraju ceny tuczników rosną Z kolei na krajowym rynku w ciągu minionych siedmiu dni zaobserwowaliśmy delikatny trend wzrostowy. W tym czasie ceny tuczników wzrosły średnio o 15-20 groszy. Za żywiec krajowe skupy oferują hodowcom średnio 7,90 zł netto za kilogram, tucznik w klasie E wyceniany jest z kolei na około 9,95 zł netto za kilogram. Warto zauważyć, że pomimo podwyżki, ceny krajowe są nadal o około 70 groszy niższe od ceny niemieckiej. Czytaj więcej Dobre wieści z rynku tuczników. Ceny nareszcie zaczęły rosnąć

