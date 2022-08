Doczekaliśmy się wreszcie podwyżek cen na niemieckiej "dużej giełdzie". I to podwyżek nie byle jakich.

Wczorajsza sesja zakończyła się wynikiem 1,93 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. To o 8 groszy więcej niż przed tygodniem. Jest to pierwsza podwyżka od połowy czerwca, kiedy to ustalono stawkę 1,85 euro/kg.

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z wczoraj - 4,67) rekomendowana cena żywca w Niemczech wynosi 9,01 zł za kilogram.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że niektóre krajowe rzeźnie zareagowały już na podwyżki. Docierają do nas sygnały, że ceny żywca osiągnęły pułap 7,50 zł netto za kilogram, tuczniki w klasie E (według wbc) kosztują już wyraźnie powyżej 9 zł/kg. Informację te zweryfikujemy we wtorek w naszej cotygodniowej sondzie.