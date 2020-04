W 2019 r. wypłacono 27 odszkodowań z tytułu wystąpienia ASF

W 2019 r. na terenie Polski wystąpiło 48 ognisk ASF, w 27 przypadkach właściciele tych gospodarstw otrzymali odszkodowanie.

W zeszłym roku, dotkniętych afrykańskim pomorem świń (ASF) zostało 48 stad, w których znajdowało się w sumie 35 359 świń.

Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Weterynarii decyzję o wypłacie odszkodowania przyznano dla 27 gospodarstw, na łączną kwotę 13 380 375,28 zł, w których stwierdzono ogniska ASF.

GLW przypomina, że - kwestia wypłaty odszkodowań w związku z realizacją działań związanych z likwidacją ognisk chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania (w tym m.in. ASF) została uregulowana w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Przepis ten określa również przesłanki do odmowy wypłaty odszkodowań, tj. niestosowanie się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przepisów w zakresie bioasekuracji, wprowadzenie do swojego gospodarstwa zwierzęcia, co do którego posiadacz miał wiedzę, że jest chore lub podejrzane o chorobę, wprowadzenie zwierząt do gospodarstwa z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie. Zatem stwierdzenie jednej lub kilku z powyższych przesłanek, stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania.

Osobom, którym nie przysługuje odszkodowanie, a które przyczyniły się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej, wojewódzki lekarz weterynarii, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, może przyznać tzw. nagrodę ze środków budżetu państwa.

W 2019 r. nie wypłacono odszkodowań w 21 gospodarstwach, w których stwierdzono ogniska ASF . Natomiast, w odniesieniu do 6 ognisk z 2019 r. zostały wypłacone właśnie wspominane nagrody/zapomogi, na łączną kwotę 210 278,17 zł - wyjaśnia GIW.

Przypomnijmy, że w 2018 r. wypłacono odszkodowania dla 184 właścicieli gospodarstw, w tym 109 stad w których wystąpiło ognisko ASF i pozostałych stad kontaktowych, powiązanych z ogniskiem. Łączna wartość tych odszkodowań wyniosła 11 368 568,51 zł. Dodatkowo w 45 przypadkach, którym nie przyznano odszkodowania, wypłacono zapomogę o łącznej wartości 279 738,68 zł.

W tym roku, liczba zlikwidowanych świń, zaledwie w dwóch dotychczasowych ogniskach ASF, wyniosła aż 33 746.