W gospodarstwie w powiecie Osnabrück (Dolna Saksonia) zagłodzono 600 świń. Poinformował o tym lekarz weterynarii obsługujący to gospodarstwo.

W powiecie Osnabrück w chlewie znaleziono 600 martwych zwierząt. Według urzędu powiatowego, przyczyną śmierci zwierząt najprawdopodobniej było zagłodzenie. Jak poinformowała niemiecka agencja prasowa (DPA), dochodzenie wszczęła właściwa prokuratura w Oldenburgu oraz powiatowy urząd weterynaryjny.

Skrajne zaniedbanie zwierząt

Lekarz weterynarii w południowej części powiatu zawiadomił władze o sytuacji w gospodarstwie w imieniu właściciela. Podobno pracownik, który miał opiekować się zwierzętami, zaniedbywał je przez długi czas, ale utrzymywał to w tajemnicy. Zorganizowano opiekę nad ocalałymi świniami. Powiat początkowo nie podawał informacji o liczbie ocalałych zwierząt.

Hodowla świń jak dotąd niczym się nie wyróżniała

Do tej pory gospodarstwo nie zostało dotychczas pociągnięte do odpowiedzialność za naruszenia dobrostanu zwierząt. W przeszłości kontrole urzędu weterynaryjnego nie wykazywały żadnych naruszeń. W takim przypadku służba weterynaryjna jest uzależniona od informacji od osób z otoczenia.

Procedura kontroli i uchybienia

Według DPA, koncepcja kontroli powiatu opiera się na ryzyku. Na podstawie licznych danych służby weterynaryjne tworzą listę firm, które są przede wszystkim sprawdzane pod kątem naruszenia dobrostanu zwierząt. Z punktu widzenia powiatu procedura sprawdziła się w ostatnich latach.

W ciągu ostatnich trzech lat uchybienia stwierdzono w 638 niemieckich gospodarstwach. Postępowania w sprawach o wykroczenia administracyjne zostały wszczęte w 97 sprawach, a prokuratura zaangażowała się w 20 spraw. W pięciu gospodarstwach zarządzono częściowy zakaz, a na 9 hodowców nałożono całkowity zakaz trzymania zwierząt.