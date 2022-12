Na niemieckiej "dużej giełdzie" żywca wieprzowego zagościła przedświąteczna stabilizacja. Po raz drugi z rzędu notowanie nie przyniosło żadnych zmian ceny tuczników.

Trudno zresztą było prognozować inny wynik - za niewiele ponad tydzień zaczyna się Boże Narodzenie, zakłady już wcześniej zgromadziły zatem zapas surowca i obecnie koncentrują się na jego przerobie. Tradycyjnie zatem okres przedświąteczny jest czasem stabilizacji cen.

Ceny żywca wieprzowego w Niemczech

Wczorajsze notowanie niemieckiej "dużej giełdy" żywca wieprzowego po raz drugi zakończyło się zatem wynikiem 2,00 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (wg. wagi poubojowej). Ostatnie zmiany w cennikach obserwowaliśmy zatem na początku grudnia.

W przeliczeniu na krajową walutę (według kursu euro z 14.12 - 4,68) niemieckie tuczniki kosztują obecnie około 9,30 zł za kilogram. Dla porównania w krajowych skupach na początku tygodnia tuczniki w klasie E wyceniane były na niespełna 9,80 zł/kg, zaś żywiec na około 7,65 zł/kg (ceny netto).

Co dalej z rynkiem? Pewne jest raczej to, że przynajmniej przez najbliższe 2-3 tygodnie nie mamy co oczekiwać większych ruchów cenowych.