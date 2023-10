Dane dotyczące uboju odzwierciedlają postępującą redukcję pogłowia świń w Niemczech – od stycznia do sierpnia 2023 r. w Niemczech ubito o 8,4 proc. mniej świń niż w poprzednim roku .

Najnowsze dane Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) dotyczące uboju po raz kolejny odzwierciedlają postępującą redukcję pogłowia świń w Niemczech. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku ubito o około 8 proc. mniej świń niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo gwałtownego spadku podaży ceny wieprzowiny znajdują się obecnie pod presją, ponieważ sprzedaż wieprzowiny również jest słaba.

Główną przyczyną jest wysoka inflacja

Ceny wieprzowiny płacone przez konsumentów są obecnie o około 30 proc. wyższe niż przed kryzysem koronawirusa. Destatis od stycznia do sierpnia 2023 r. w Niemczech ubito 28,9 mln świń, co oznacza spadek o 8,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spadek wielkości uboju był nieco mniej dotkliwy i wyniósł 8,3 proc., ponieważ świnie były średnio o 100 g cięższe.

Szczególnie gwałtownie spadła liczba ubijanych zwierząt pochodzenia krajowego. Przy około 27,8 mln świń z niemieckich chlewni ubito o około 2,8 mln świń mniej niż w okresie od stycznia do sierpnia 2022 r., co oznacza spadek o 9,2 proc. Natomiast z zagranicy sprowadzono na ubój około 1 mln sztuk świń, czyli o prawie 200 tys. sztuk więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, które przywieziono przez granicę do Niemiec na ubój, co oznacza wzrost o 24,4 proc.

Branża ubojowa konsoliduje się

W związku z gwałtownym spadkiem pogłowia trzody chlewnej w Niemczech w dalszym ciągu pojawiają się spekulacje na temat redukcji mocy produkcyjnych, a nawet całkowitego zamknięcia zakładów w branży ubojowej. Ogólnie rzecz biorąc, obecnie w branży ubojowej panuje raczej niepewna sytuacja, ponieważ oprócz szybko malejącej podaży tuczników rzeźnych, przedsiębiorstwa ubojowe skarżą się na słabą sprzedaż. Krajowy popyt na wieprzowinę wyraźnie spada, przede wszystkim ze względu na wysoką inflację.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego ceny konsumpcyjne wieprzowiny są obecnie o około 30 proc. wyższe w porównaniu z okresem przed pandemią. Jeśli chodzi o eksport, wiele krajów docelowych jest w dalszym ciągu zamkniętych dla niemieckich firm ze względu na afrykański pomór świń, a pozostałe kraje kupujące nabywają mniej produktów ubocznych zarówno z Niemiec, jak i reszty UE, co ma negatywny wpływ na ceny całej tuszy. Rzeźnicy obniżają ceny producentów Pomiędzy tymi dynamicznymi wydarzeniami zarówno po stronie produkcyjnej, jak i sprzedażowej, branża ubojowa stara się obecnie utrzymać swoje marże. Skutkowało to w ostatnich tygodniach wywarciem przez nich znacznej presji na ceny producentów, co ostatecznie doprowadziło do znacznego spadku cen trzody chlewnej. Po spadku o 5 centów w poprzednim tygodniu, cena VEZG za świnie rzeźne ponownie spadła o 10 centów i W rezultacie cena prosiąt spadła dziś ponownie do 70 euro.