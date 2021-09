W pierwszej połowie roku ubój świń w UE wzrósł o 3,6 proc.

Konsekwencje pandemii koronawirusa dotknęły również w pierwszej połowie 2021 r. ubój świń w krajach UE. Zarówno liczba ubitych zwierząt, jak i średnia waga wyraźnie wzrosły. Według Eurostatu w pierwszej połowie 2021 r. w rzeźniach UE podlegających obowiązkowej rejestracji ubito łącznie 124,17 mln świń. Było to o 3,6 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2020 roku.





W większości państw członkowskich świnie trafiały do rzeźni z większą wagą, co było również konsekwencją sytuacji na początku roku. W związku z tym produkcja wieprzowiny w UE wzrosła w I półroczu 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 4,2 proc. do 11,80 mln ton, a więc więcej niż liczba sztuk.

Hiszpania zwiększyła produkcję o 4,1 proc. do 2,61 mln ton i tym samym zapewniła sobie czołową pozycję w UE. Według grupy interesu hodowców trzody chlewnej (ISN), w Niemczech produkcja wieprzowiny spadła o 1,3 proc. do 2,52 mln ton.

Kraje UE eksportują mniej wieprzowiny

Podczas gdy UE produkuje w tym roku więcej wieprzowiny niż w ubiegłym, eksport mięsa z UE stracił tempo w ostatnich miesiącach, prowadząc do nadpodaży na rynku i dalszej presji na ceny. Według brytyjskiej organizacji promocji sprzedaży AHDB, przede wszystkim spadł popyt ze strony najważniejszego klienta, czyli Chin. Państwo Środka importowało w ostatnich latach więcej wieprzowiny, ponieważ populacja zwierząt domowych skurczyła się z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Hiszpańscy eksporterzy zwiększyli produkcję ze względu na chiński popyt importowy, ale ilość wieprzowiny z tego kraju spadła zwłaszcza w ostatnich miesiącach. Niemcy nie mogą obecnie wysyłać wieprzowiny do Chin, ponieważ zmagają się z ASF. Choć Wielka Brytania nigdy nie była największym eksporterem do Chin, według AHDB wielkości te odgrywały ważną rolę w zrównoważeniu rynku brytyjskiego, to ostatnio również spadły.

Dostawy do Chin nie są już zwiększane

Dane dotyczące handlu zagranicznego z „Obserwatorium Rynku Mięsa” w Komisji Europejskiej już częściowo pokazują tę tendencję. W pierwszej połowie 2021 r. eksport produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich wzrósł o 17 proc. do 2,96 mln ton (UE bez Wielkiej Brytanii). Z udziałem na poziomie 57 proc. Chiny pozostały zdecydowanie największym importerem z UE. Dostawy do ChRL mogą wzrosnąć o dalsze 6 proc. do około 1,69 mln ton. Eksport UE do Chin wzrósł już o 45 proc. w 2020 roku.

Najnowsze dane KE dotyczące eksportu uwzględniają również lipiec. W związku z tym w okresie od stycznia do lipca 2021 r. dostawy produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich wzrosły o 11,7 proc. do 3,34 mln ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Nie nastąpił dalszy wzrost eksportu do Chin, ale niewielki spadek o 0,1 proc. do 1,86 mln ton.

Słabość chińskiego rynku mogłaby być w mniejszym lub większym stopniu zrekompensowana wyższymi dostawami do Wietnamu (+50 proc.), USA (+34 proc.), Australii (+43 proc.) i Wybrzeża Kości Słoniowej (+70 proc.). Jednak Chiny, z udziałem na poziomie 55 proc. pozostały największym odbiorcą.