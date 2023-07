Chociaż pogłowie trzody chlewnej spada również w Holandii, w pierwszej połowie 2023 r. do innych krajów Unii Europejskiej sprzedano nieco więcej świń niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W szczególności znacznie wzrósł eksport tuczników do Niemiec.

Według wstępnych danych Holenderskiej Agencji Biznesu (RVO), w pierwszej połowie 2023 r. do innych państw członkowskich sprzedano z Holandii łącznie około 3,55 mln świń, to o 27,3 tys. sztuk, czyli o 0,8 proc. więcej niż w I półroczu 2022 r. Jednak w ubiegłym roku eksport żywca spadł o 6,7 proc., a w 2021 r. aż o 15,7 proc.

Znacznie więcej wyeksportowano tuczników

Eksport tuczników był częściowo odpowiedzialny za wyższą sprzedaż. W porównaniu ze styczniem do czerwca 2022 r. liczba ta wzrosła łącznie o 29 700 zwierząt, czyli o 6,8 proc. do 463 800 sztuk. Dostawy do głównego klienta, Niemiec, zostały znacznie rozszerzone, o prawie 45 proc. do 398 300 trzody chlewnej. Inne kraje UE, w tym Belgia, Polska i Hiszpania, otrzymały z Holandii znacznie mniej świń rzeźnych.

Eksport warchlaków nieznacznie wzrósł

Ważny eksport warchlaków z Holandii również odnotował wzrosty w porównaniu z pierwszą połową 2022 r., zwiększył się o około 16 000 zwierząt, czyli o 0,6 proc., do 2,88 mln sztuk. Również Niemcy były najważniejszym klientem z prawie 1,45 mln sztuk, ale dostawy do Niemiec nieznacznie spadły o 13 400 prosiąt. Znacznie mniej młodych świń niż poprzednim w roku sprzedano do Belgii, Polski i Włoch. Zostało to jednak zrekompensowane przez eksport do Hiszpanii, który wzrósł o prawie 11 proc. do ponad 1 mln sztuk. Ponadto sprzedaż do Rumunii wzrosła o połowę, do 82 300 sztuk.

Spadek sprzedaży loch rzeźnych do Hiszpanii i Włoch

Zmniejszył się natomiast eksport holenderskich loch rzeźnych. Ich sprzedaż do UE, w porównaniu z pierwszą połową 2022 r. spadła o około 18 400 sztuk do prawie 209 000 sztuk, czyli o 8,1 proc. Dostawy do Niemiec wzrosły o 1,1 proc. do 101 130 zwierząt, ale sprzedaż do Hiszpanii i Włoch wyraźnie spadła. Drugim najważniejszym klientem Holendrów pozostała Chorwacja z około 60 500 lochami.