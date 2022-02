W poszukiwaniu wizji ustroju rolnego

Rada Ministrów znów powołała Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego. Tym razem inaczej zostały określone jego zadania, a kluczowym będzie analiza.

Choć w żadnym przepisie rozporządzenia ani w uzasadnieniu do projektu nie ma mowy o Zielonym Nowym Ładzie, to w świetle pomysłów jakie zostały przedstawione w Brukseli nie ulega wątpliwości, że te koncepcje będą w dużej części determinować wizję przyszłej struktury agrarnej oraz ładu rolnego w Polsce.

Brakuje wizji spójnej polityki rolnej

Cechą polskiego rolnictwa jest to, że w rzeczywistości żaden rząd nie miał i nie ma polityki rolnej. Pomimo wcześniejszego wielokrotnego nakreślania przez kolejnych ministrów rolnictwa planów i celów, to w praktyce nie został zdefiniowany jeden wyraźny kierunek. Wprowadzenie ustawowego ograniczenia i zakazów w obrocie ziemią, choć realizuje cel ochronny, to w praktyce nie służy rozwojowi.

Polska nie jest krajem, w którym dominuje przemysł, a szczególnie w zaawansowany technologicznie i nie zanosi się w najbliższych dwóch dekadach, że takim rynkiem się stanie. Perspektywa jest podwykonawcza i bardzo to dobrze widać po tym jak politycy oraz eksperci bardziej martwią się malejącą populacją Polaków niż wspieraniem rozwoju nowych technologii przemysłowych, dających ponadprzeciętne dochody oraz inne możliwości ich osobistego i zawodowego rozwoju. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Otóż 75 procent wydatków budżetowych są to tzw. wydatki sztywne, czyli te, na które muszą być pieniądze. Rządowi zostaje 25 procent, które dzielone są na wymagane prawem rezerwy. W praktyce nie zostaje wiele do wspierania inwestycji prorozwojowych. Poza tym rząd się zadłuża (sprzedaż obligacji skarbowych) by mieć pieniądze na realizację np. wydatków socjalnych (np. 500+, 14 emerytura itd.), ale nie tylko na te cele.

Dlatego też politycy i eksperci wiedzą, że jak będzie nas coraz mniej, to nie będzie miał kto pracować w nisko dochodowym systemie podwykonawczym na przyszłe emerytury obecnych pracowników. Gdyby była realizowana wizja gospodarki opartej na technologii i takim przemyśle, a tym samym gwarantującym wysoką marżę i dochody, to nie miałaby aż takiego znaczenia liczebność populacji, ale liczyłaby się rentowność. Inaczej pisząc obecny polski model gospodarczy oparty nad podwykonawstwie potrzebuje pracowników, których przychody są na poziomie średnim z uwagi na brak kreacji i innowacji, gdy tymczasem gospodarka oparta na technologii i innowacji zapewnia stale rosnący kapitał.

Wysoką dochodowość nie tworzy się w rok czy w pięć lat, ale potrzeba minimum dwóch dekad, pod warunkiem jeszcze, że społeczeństwo jest zdeterminowane na osiągnięcie tego celu (edukacja i innowacja mają tutaj ogromne znaczenie). Takie przypadki są znane, jak np. Japonia, Korea, Singapur, Tajwan czy w ostatnim trzydziestoleciu Chiny. Dochody gwarantujące pokrycie wydatków sztywnych oraz koszty długu publicznego w wizji naszych polityków mają zabezpieczyć liczni pracownicy, a nie pracownicy wysoko zarabiający w gospodarce opartej na technologii.

Powyższe odnosi się także do rolnictwa. Od lat brakuje wizji jakie ma ono być, w czym Polska ma się specjalizować i kreować rynki. Obecny model zawdzięczamy oddziaływaniu Unii Europejskiej i pieniądzom unijnym. Nie ma co do tego wątpliwości, że polscy rolnicy wykorzystali członkostwo we wspólnocie europejskiej, ale to nie urzędnicy w Brukseli określą nam najlepszy dla naszego rolnictwa model.

Możliwości mamy ogromne. Wystarczy podać fakty. Na 3,2 mln ha łąk na hodowlę bydła wykorzystujemy jedynie 1,6 mln ha. Inaczej pisząc nie używamy połowy naszego potencjału. Inny przykład. Holandia, która w porównaniu z Polską jest małym krajem, to jest globalnym liderem eksportu produktów rolnych i żywności. W 2020 roku z tego kraju sprzedano za granicę towary rolno-spożywcze za ponad 96,5 mld euro (dane za 2020 rok, rok do roku wzrost o 1%), gdy tymczasem nasz eksport za 2020 rok wyniósł 34 mld euro (wzrost o 7% w porównaniu z rokiem 2019). Z kolei od stycznia do listopada 2021 roku sprzedaż towarów rolno-spożywczych z Polski za granicę osiągnęła wartość 34,1 mld euro, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Ostatni spis rolny z pewnością daje wiedzę o potencjale jak i słabościach polskiego rolnictwa. Pytaniem jest, czy starczy decydentom wyobraźni i wiedzy na określenie modelu i ładu polskiego rolnictwa na dekady?

Problem będzie narastał

Poszukiwanie modelu rolnictwa, a zarazem ładu rolnego, musi dotyczyć również precyzyjnego określenia statusu prawno-ekonomicznego rolnictwa w całej gospodarce narodowej, a tym samym statusu prawnego rolników.

Otóż jak wynika z raportu „Wieprzowina. Nowa Perspektywa”, przygotowanego przez Związek Polskie Mięso, pomiędzy ludnością wiejską a napływową dochodzi do konfliktów. Ich podłożem są odmienne interesy. Większość nowych mieszkańców obszarów wiejskich nie zna i nie akceptuje tradycyjnego sposobu zorganizowania przestrzeni (środowiska życia) na wsi. Wielokrotnie media opisywały karanie rolników za to, że pieje kogut albo że pachnie obornikiem, albo że rolnik (lub zakład mięsny) chce rozbudować chlewnie (lub kurnik), a nowemu mieszkańcowi wsi to się nie podoba.

W raporcie napisano, że z badań pilotażowych przeprowadzonych w 2019 roku we wszystkich wojewódzkich izbach rolniczych (16) wynika, że nowo osiedleni mieszkańcy wsi najczęściej interweniują na policji i w straży miejskiej oraz składają skargi do władz samorządowych. Nasilenie tego typu problemów to kwestia ostatniej dekady. Problem się pogłębia i będą się pojawiały nowe płaszczyzny nieporozumień.

W efekcie tego typu zachowania to nic innego jak rugowanie rolników i zakładów przetwórczych z rolnictwa. Jeśli ten trend się utrzyma, to z czasem może dojść do sytuacji, że rolnicy na swoim rdzennym terenie będą mniejszością. Problem wygląda jeszcze gorzej, gdy skonfrontuje się go z niektórymi pomysłami Zielonego Nowego Ładu by zorganizowane rolnictwo zamienić na krajobrazowe i ekologiczne. Jeśli projektantami nowego ładu rolnego będą li tylko ludzie nie mający pojęcia o hodowli zwierząt gospodarskich, produkcji produktów rolnych i żywności na wsi, to niewątpliwie rolnictwo nic dobrego nie czeka.

Jaką wizję zaproponuje Pełnomocnik Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego, to czas pokaże, ale zapisy rozporządzenia nakazują jemu spojrzeć szeroko i głęboko. Ważne by w tej perspektywie przede wszystkim w centrum byli rolnicy i ich sfera życia, czyli rolnictwo.